دستگیری سارق ۱۰۰ میلیون ریال طلا در بافق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس استان یزد، سرهنگ فرهاد بیگلری اظهار داشت: چندی پیش خبر سرقت طلا از یک منزل واقع در یکی از محله های بافق از طریق تماس تلفنی مالباخته دریافت شد و ماموران پلیس آگاهی در محل سرقت حاضر شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل و بازنگری صحنه سرقت، مشخص شد یک سارق حرفه ای با ورود به منزل مالباخته اقدام به سرقت طلا و وجه نقد از محل کرده است.

بیگلری با اشاره به انجام کار اطلاعاتی و مراجعه به آلبوم مجرمان حرفه‌ای و شناسایی متهم گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان پس از سناسایی سارق سابقه دار و تحت نظر قرار دادن فعالیت وی، در یک عملیات ضربتی، متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بافق یادآور شد: متهم ۲۲ ساله که دارای سابقه سرقت است در بازجویی های اداره پلیس به سرقت ۱۰۰ میلیون ریال طلا همچنین وجه نقد از منزل مالباخته اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه متهم با دستور مقام قضایی روانه زندان شد، خاطرنشان کرد: شهروندان از نگهداری پول و طلا در منازل خود خودداری کنند.