  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۰۶

دیدار عمران خان با سفیر ایران در پاکستان/تاکید بر آشتی تهران-ریاض

دیدار عمران خان با سفیر ایران در پاکستان/تاکید بر آشتی تهران-ریاض

«عمران خان» رهبر حزب «عدالت» پاکستان، با «مهدی هنر دوست» سفیر ایران در پاکستان دیدار و در راستای تعیین موضع «اسلام آباد» در تنش ایران- عربستان به مذاکره پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از «روزنامه پاکستان»، در جریان تنش اخیر بین ایران و عربستان و قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران، عمران خان که پیش از این نیز به لزوم ایفای نقش اسلام آباد برای برقراری صلح و بهبود روابط بین ایران و عربستان تاکید کرده بود، پس از دیدار با «عبدالله الزهرانی» سفیر عربستان در اسلام آباد، با «مهدی هنر دوست» سفیر ایران در این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد.

محور این گفتگوها بررسی وضعیت کنونی خاورمیانه و شرایط حال حاضر ایران و عربستان است.

عمران خان در دیدار با هنردوست بیان کرد: اسلام آباد خواهان آشتی بین دو کشور ایران و عربستان است و در این راستا تمام تلاش خود را خواهد کرد.

سفیر کشورمان نیز در پاسخ، ضمن ارائه اقدامات ایران برای برقراری امنیت و صلح در این راستا بیان داشت که ایران نیز خواهان حل تمام مسائل از به صورت مسالمت آمیز است.

کد مطلب 3019956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها