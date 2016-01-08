دیدار عمران خان با سفیر ایران در پاکستان/تاکید بر آشتی تهران-ریاض

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از «روزنامه پاکستان»، در جریان تنش اخیر بین ایران و عربستان و قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران، عمران خان که پیش از این نیز به لزوم ایفای نقش اسلام آباد برای برقراری صلح و بهبود روابط بین ایران و عربستان تاکید کرده بود، پس از دیدار با «عبدالله الزهرانی» سفیر عربستان در اسلام آباد، با «مهدی هنر دوست» سفیر ایران در این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد.

محور این گفتگوها بررسی وضعیت کنونی خاورمیانه و شرایط حال حاضر ایران و عربستان است.

عمران خان در دیدار با هنردوست بیان کرد: اسلام آباد خواهان آشتی بین دو کشور ایران و عربستان است و در این راستا تمام تلاش خود را خواهد کرد.

سفیر کشورمان نیز در پاسخ، ضمن ارائه اقدامات ایران برای برقراری امنیت و صلح در این راستا بیان داشت که ایران نیز خواهان حل تمام مسائل از به صورت مسالمت آمیز است.