«لوییس سوآرس» دو جلسه محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسا در دیداری جنجالی در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی با نتیجه ۴ بر یک از سد اسپانیول گذشت.

پس از پایان بازی درگیری بازیکنان دو تیم به تونل کشیده شد و طبق اعلام داور مسابقه، سوآرس به بازیکنان حریف دشنام داده است.

باشگاه بارسلونا در واکنش به تصمیم کمیته انضباطی فوتبال اسپانیا گفته در این خصوص فرجام خواهی خواهد کرد. مسئولان باشگاه بارسا عنوان کرده اند بازیکن تیمشان از الفاظی که مارتین مونوئرا در گزارش خود آورده استفاده نکرده است.

اسپانیول در این بازی که چهارشنبه شب برگزار شد دو بازیکن خود را به دلیل اخراج از دست داد.