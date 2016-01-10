سرعت قطار در فارس افزایش یافت

مهرداد انصاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به منظور رفاه حال شهروندان سرعت قطار در مشیر شیراز - اصفهان از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت به ۱۴۰ کیلومتر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این سرعت سوزن ایستگاه های راه آهن نیز از ۳۰ کیلومتر به ۶۰ کیلومتر رسیده است.

مدیرکل راه آهن استان فارس با اشاره به اینکه این اقدمات باعث کاهش زمان سفر شده، افزود: در این راستا اقدامات دیگری نیز در دستور کار است که به عنوان نمونه می توان به اصلاحات در جوشها و... اشاره کرد.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح چندین پروژه در بهمن ماه خبرداد و گفت: در این خصوص سوله چرثقیل، تجهیز ایستگاه ها، احداث دیوارهای حریم و... نیز پیگیری شده که تا بهمن ماه آماده بهره برداری است.

وی در ادامه با اشاره به بسته‌های سرمایه‌گذاری در راه‌آهن فارس بیان کرد: راه آهن فارس به دنبال جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف راه آهن است که در این راستا بسته های سرمایه گذاری خوبی پیش بینی شده است.

مدیرکل راه آهن استان فارس اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که چندین شرکت در حوزه حمل و نقل در استان تاسیس شود تا در این زمینه نیز توفیقاتی به دست آید.