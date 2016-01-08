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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۵۳

رشته مدیریت امور مساجد به دانشگاه راه یافت

رشته مدیریت امور مساجد به دانشگاه راه یافت

رشته مدیریت امور مساجد به زودی در مرکز علمی کاربردی گفتمان انقلاب اسلامی تدریس می شود.

دکتر ناصر فخاری، ریاست مرکز علمی کاربردی گفتمان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که میان مرکز گفتمان انقلاب اسلامی و مرکز رسیدگی به امور مساجد صورت گرفته است،‌ تا پایان سال جاری رشته مدیریت امور مساجد در مقاطع کاردانی و کارشناسی طراحی خواهد شد. قرار است پذیرش دانشجو در این رشته از مهرماه سال آینده و در مرکز گفتمان انقلاب اسلامی صورت گیرد. 

رئیس مرکز گفتمان انقلاب اسلامی تأکید کرد: این رشته با هدف ارتقای سطح مدیریت و خدمتگزاری در مساجد برای اعضای هیأت امنا،‌ مسئولین کانونهای فرهنگی،‌ مسئولین پایگاههای بسیج و خادمین مساجد طراحی و اجرا می شود.

کد مطلب 3019966
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    • مرتضی ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
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