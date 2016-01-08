رشته مدیریت امور مساجد به دانشگاه راه یافت

دکتر ناصر فخاری، ریاست مرکز علمی کاربردی گفتمان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که میان مرکز گفتمان انقلاب اسلامی و مرکز رسیدگی به امور مساجد صورت گرفته است،‌ تا پایان سال جاری رشته مدیریت امور مساجد در مقاطع کاردانی و کارشناسی طراحی خواهد شد. قرار است پذیرش دانشجو در این رشته از مهرماه سال آینده و در مرکز گفتمان انقلاب اسلامی صورت گیرد.

رئیس مرکز گفتمان انقلاب اسلامی تأکید کرد: این رشته با هدف ارتقای سطح مدیریت و خدمتگزاری در مساجد برای اعضای هیأت امنا،‌ مسئولین کانونهای فرهنگی،‌ مسئولین پایگاههای بسیج و خادمین مساجد طراحی و اجرا می شود.