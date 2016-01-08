ارامنه استان تهران مهمان برج میلاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تور رایگان تهرانگردی ویژه همشهریان ارامنه و مسیحی استان تهران از ویژه برنامه های سازمان میراث فرهنگی استان تهران به مناسبت آغاز سال نو میلادی بود که این ویژه برنامه با مشارکت برج میلاد تهران اجرا شد.

برج میلاد تهران به عنوان ششمین برج مخابراتی دنیا و یکی از بلندترین برج های کشور، ظهر امروز (۱۸ دی ماه) میزبان تعدادی از همشهریان ارمنی به مناسبت آغاز سال نو میلادی بود و از ارامنه استان تهران از بخش های مختلف این برج به عنوان یادمان ملی ایرانیان بازدید کردند.

در این مراسم رجبعلی خسروآبادی رئیس سازمان میراث فرهنگی استان تهران و همچنین حامد بی آزار قائم مقام برج میلاد تهران با اهدای شاخه گل و شیرینی به این هموطنان آغاز سال نو میلادی را به آنها تبریک گفتند.