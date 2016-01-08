یک انبار ملزومات زرگری در مشهد به خاکستر تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن ساعت ۱۶ روز جمعه با متصاعد شدن دود سیاه و غلیظ و در آسمان شهر مشهد و در محدوده بولوار صدر ساکنان این منطقه از سامانه ۱۲۵ امداد و نجات طلب استمداد کردند.

شدت حریق در این انبار سرپوشیده و مملو از ملزومات زرگری موجب شد تا ۲۵ آتش نشان برای اطفای زبانه های سرکش آتش بسیج شوند.

افسر نگهبان سازمان آتش‌نشانی مشهد در خصوص جزئیات این حادثه و نحوه عملیات اطفای حریق گفت: نحوه چینش کالاها و همچنین آتش زا بودن وسایل موجود در انبار موجب سرعت بخشی به این حریق شد و لذا برای جلوگیری از سرایت آتش به سایر اماکن مجاور هشت دستگاه خودروی آتش نشانی به همراه ۲۵ آتش نشان در عملیات اطفای حریق شرکت کردند.

احمد حصاریان با بیان اینکه این انبار دارای یک زیر زمین و یک نیم طبقه به مساحت تقریبی یکصد و پنجاه متر مربع بود ادامه داد: کانون حریق طبقه همکف بود که متاسفانه آتش به علت نوع چیدمان جعبه های زیورالات و دیگر ملزومات زرگری و قابل اشتعال بودن آن به سرعت از طریق سرویس راه پله ها به نيم طبقه بالا و بخشی از زیر زمین سرایت و گسترش یافت.

وی ابراز داشت: آتش نشانان با حضور در محل حادثه ضمن اقدامات ایمنی لازم بی درنگ به دو تیم تقسیم شدند و از طریق پشت بام و در ورودی اقدام به اطفای آتش کردند.