پیام صادقیان به صبای قم پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان بازیکن ۲۴ ساله تیم فوتبال نفت تهران با دریافت رضایت‌نامه خود به تیم فوتبال صبای قم پیوست.

بازیکن سابق تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس امسال پیش از آغاز فصل به نفت تهران پیوست اما در پایان نیم فصل در پی توافق با باشگاه نفت تهران از این تیم جدا شد تا به تیم تحت هدایت علی دایی بپیوندد.

صادقیان برای دریافت رضایت‌نامه خود با مشکلات زیادی مواجه بود و باشگاه نفت در ابتدا با جدایی وی مخالفت کرد اما در نهایت این بازیکن با دریافت رضایت‌نامه به تیم صبای قم پیوست.

وی در ملاقات با بهمن دهقان نماینده تام‌الاختیار علی دایی و وکیل باشگاه صبای قم قرارداد خود را تا پایان فصل به ثبت رساند.