بیش از ۲۰۰ اثر به بخش مسابقه جشنواره ملی فیلم حسنات راه‌ یافت

به گزارش خبرنگار مهر، همایش داوران جوان پنجمین جشنواره حسنات عصر جمعه بهمنظور آشنایی بیشتر این داوران با جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات و همچنین توجیه داوران برای نوع فعالیت در این جشنواره برگزار شد.علاوه بر سخنرانی مسئولان برگزاری جشنواره و تعدادی از اعضای هیئت انتخاب، گزارش عملکرد چهار دوره جشنواره و کلیپ بزرگداشت «زاون قوکاسیان» دبیر هنری چهار دوره گذشته جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات نیز برگزار شد.
جشنواره حسنات به لحاظ تعداد آثار رسیده به دبیرخانه در رتبه نخست جشنوارههای کشور قرار دارد.
محمد سعید عشاقی، جانشین رئیس جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در این همایش حسنات را بهعنوان تنها جشنواره بومی اصفهان معرفی کرد و اظهار داشت: بر اساس آخرین سرشماریها جشنواره حسنات به لحاظ تعداد ۲۲۰۰ اثر دریافتی از هنرمندان کشور در رتبه نخست جشنوارههای کشور قرار دارد و پسازآن نیز جشنواره مستند تهران با ۱۸۰۰ اثر در رتبه دوم قرارگرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تهران، اصفهان، قم و خراسان رضوی بیشترین آثار را به دبیرخانه جشنواره حسنات ارسال کردهاند، اضافه کرد: بر این اساس پیشبینی میشود که استقبال هنرمندان استانهای مذهبی به این جشنواره قابلتوجه بوده است.
جانشین رئیس جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات همچنین با تأکید بر اینکه تمام برنامهریزیها و کادر اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در اصفهان فعالیت دارند، افزود: در این راستا و با توجه به بومی بودن این جشنواره مسئولان نیز که طی دورههای گذشته کمتر نسبت به روند برگزاری این جشنواره توجه داشتند امسال همگام با جشنواره پیشآمده و آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردهاند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه بینالمللی شدن جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در دستور کار است، ابراز داشت: بر این اساس استفاده از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده اصفهان در گام نخست در دستور کار قرارگرفته است و ازاینرو تاکنون با رئیس انجمن دوستی اصفهان و فرایبورگ نشستی را برگزار کردهایم که درنهایت به تنظیم تفاهمنامه رسید.
آثار جشنواره حسنات به لحاظ حرفهای حرکت جدید سینمایی است
عبدالحسین احمدی، عضو هیئت انتخاب پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات نیز در ادامه این همایش هدف از برگزاری این همایش را رسیدن به راهکارهای اجرایی بخش داوری جوانان جشنواره حسنات اعلام کرد و ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که آثار ارسالشده به دبیرخانه این جشنواره نسبت به دورههای قبل به لحاظ تکنیک و محتوا در سطح بالاتری قرار دارند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره حسنات به لحاظ حرفهای حرکت جدید سینمایی است، اضافه کرد: این آثار به لحاظ جغرافیایی با نگاههای متفاوتی برای جشنواره ارسالشده است و ازاینرو داوری آنها نیازمند نگاهی باز و کاملاً حرفهای است.
سوق دادن جوانان به سمت هنر بزرگترین کار خیر جشنواره حسنات است
فریدون خسروی، دیگر عضو هیئت انتخاب این جشنواره نیز در این همایش سوق دادن جوانان به سمت هنر را بزرگترین کار خیر جشنواره حسنات عنوان کرد و گفت: در این راستا باید یادآور شوم که هر انسانی در هر سن و جایگاهی میتواند وارد این عرصه شود و محدودیتی در این زمینه برای انسانها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه محتوای آثار ارسالشده به دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات بیانگر تفکر باز و سازنده جوانان ایرانی در اقصی نقاط کشور است، افزود: این در حالی است که برخی جوانان امروز را فاقد ساختار فکری قوی میدانند و معتقدند جوانان امروزی رفتاری خودسرانه دارند و بدون محتوای فکری زندگی میکنند.
این عضو هیئت انتخاب پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با اشاره به اینکه طی ۵۰ سال گذشته تنها تعدادی انگشت شما نخبه در سینمای ایران رشد کرده و حرفی برای گفتن داشتهاند، ادامه داد: این در حالی است که امروز با بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره حسنات میتوان به این مهم دستیافت که هر یک از این هنرمندان نخبگانی برای سینمای ایران هستند.
وی اضافه کرد: با این اوصاف نمیتوان مقوله فرهنگ، هنر و سینما را نادیده گرفت چراکه این امر در حال حاضر دارای جایگاه ویژهای در بین جوانان است.
امیرحسین عشاقی، دبیر اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات نیز در ادامه این همایش با اشاره به اینکه برای اعلام فراخوان این دوره از جشنواره به دلیل کمبود اعتبارات هیچگونه فراخوان چاپی منتشرنشده است، افزود: تنها اقدام صورت گرفته در این زمینه اعلام فراخوان از طریق شبکههای اجتماعی بوده که درنهایت بیش از ۲۲۰۰ اثر را راهی دبیرخانه این جشنواره کرده است.
وی بابیان اینکه این دوره در چهار بخش پویانمایی، داستانی، فیلمنامه و مستند آثار هنرمندان را پذیرا بوده است، اضافه کرد: در این راستا ۷۵۰ فیلمنامه، یک هزار فیلم کوتاه، ۳۰۰ پویانمایی و ۴۰۰ مستند به دبیرخانه این جشنواره ارسالشده است.
دبیر اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در ادامه با اشاره به اینکه در این دوره از جشنواره اثر به بخش مسابقه راهیافتهاند، اضافه کرد: این در حالی بود که انتخاب آثار برگزیده ۱۴۰۰ هنرمند از ۳۶۰ شهر کشور کار بسیار سخت و زمانبری بود.
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