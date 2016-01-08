مرگ اشرف پهلوی در سن ۹۶ سالگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز درباره محل فوت اشرف پهلوی به نقل از روبرت اف. آرمائو، مشاور و تحلیلگر گزارش داده است که شاهزاده اشرف در خانه خود درگذشته است. این منبع افزود که به دلایل امنیتی محل اقامت وی را اعلام نمی کند.

اشرف پهلوی در کنار فعالیت خود در زمینه تجارت مواد مخدر به فعالیت های نمایشی نیز می پرداخت، از جمله این که در کنار تاسیس و رهبری شورایی موسوم به شورای عالی جمعیت زنان و سازمان زنان ایران، نخستین نماینده زن ایران در سازمان ملل متحد بود و ریاست نخستین کنفرانس جهانی زنان را برعهده داشت.

وی یکی از شخصیت های پرحاشیه خاندان پهلوی بود. نیویورک تایمز به نقل از یک سند محرمانه سیا، اشرف پهلوی را یکی از بازیگران اصلی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ معرفی کرده است.

اشرف پهلوی پس از انقلاب اسلامی ایران به آمریکا رفت. شهریار شفیق، فرزند وی و از افسران نیروی دریایی ارتش، در آذر ماه سال ۱۳۵۸ در پاریس به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس کشته شد.