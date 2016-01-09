۳۰ کاراته کا به فرانسه اعزام می شوند/ سلیمانی جایگزین دباغیان شد

به گزارش خبرنگار مهر ، نخستین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی کاراته موسوم به «کاراته وان» در سال ۲۰۱۶ طی روزهای دوم تا چهارم بهمن ماه به میزبانی فرانسه در پاریس برگزار خواهد شد. برای حضور در این مسابقات ۸۵۳ کاراته کا از ۵۰ کشور جهان تا کنون ثبت نام کرده اند که در این بین نام ۳۰ کاراته کای ایرانی در دو بخش کاتا و کومیته هم دیده می شود.

از میان این ۳۰ کاراته کا ، ۲۱ نفر در بخش مردان و ۹ کاراته کا در بخش بانوان به دنبال اخذ روادید سفر به پاریس هستند که فدراسیون کاراته تنها شرایط مالی ملی پوشان را فراهم کرده و سایر کاراته کاها با هزینه شخصی یا باشگاهی به این رقابتها می روند. در این بین نام کاراته کاهای صاحب نامی چون مهدیزاده ، احمدی ، عسگری ، پورشیب ، گنج زاده ، حسن بیگی ، عباسعلی و برزگر دیده می شود.

هدایت این تیم را در فرانسه علیرضا سلیمانی سرمربی پیشین تیم ملی برعهده خواهد داشت. سرپرست فدراسیون کاراته در گفتگوی ۱۰ روز قبل خود با مهر از اعزام تیم ملی با سرپرست فنی سخن گفته بود و به نظر می رسد سلیمانی هم با همین عنوان (سرپرست فنی ) تیم اعزامی به فرانسه را همراهی می کند.

سلیمانی در حالی تیم ملی را در سفر به پاریس همراهی می کند که پیش از این هدایت تیم ملی بر عهده غلامرضا دباغیان بود و به نظر می رسد فدراسیون تحت هدایت طباطبایی تمایلی به همکاری با سرمربی پیشین تیم ملی ندارد.

مقدمات احذ روادید ملی پوشان فراهم شده و با صدور روادید از سوی سفارت فرانسه ، کاراته کاها اواخر ماه جاری راهی پاریس می شوند.