مزارع آبزی پروری مکانیزه در زنجان افزایش می یابد

محمود صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد تجهیزات مزارع آبزی پروری زنجان به تجهیزات مکانیزاسیون مجهز است، افزود: توجه به آن باعث توسعه آبزی پروری در استان می شود.

وی بر توسعه آبزی پروری در استان زنجان اشاره کرد و یادآورشد: این مرکز استفاده از تجهیزات مکانیزاسیون و ایجاد واحدهای مکانیزاسیون و فیلترهای بیولوژیکی را اولویت کاری خود قرار داده است و تعداد مزارع آبزی پروری به صورت مکانیزه افزایش می یابد.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان گفت: استفاده از تجهیزات مکانیزم در مزارع آبزی پروری باعث کاهش مصرف آب می شود.

صیاد بورانی از فعالیت ۴۷۵ مزرعه آبزی پروری در زنجان خبر داد و گفت:۱۰ هزار و ۲۰۰ تن انواع آبزی در استان تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه کمبود آب جدی است، تصریح کرد: در این راستا توسعه مزارع آبزی پروری به صورت مکانیزه در دستور کاربوده و تعداد مزارع آبزی پروری مکانیزه افزایش می یابد.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان تصریح کرد: در بحث تولید آبزی مرکز شیلات به اجرای مکانیزه بسیار تاکید دارد چرا که در سال ۹۰ تنها ۳۵ درصد مزارع آبزی پروری زنجان مکانیزه بود.

صیاد بورانی افزود: مرکز شیلات استان زنجان در بین ۳۲ مرکز شیلات کشور در تولید آبزی رتبه دهم را دارد و این مرکز برای توسعه آبزی پروری در استان برنامه های مهمی را در دستور کاری خود دارد.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان گفت: یکی از برنامه های این مرکز این است که در کنار خانه های پر آب و شور که قابلیت آب آشامیدنی را ندارند مزارع آبزی پروری ایجاد می کند و تا پایان سال جاری مزارع آبزی پروری زنجان افزایش می یابد.

صیاد بورانی در خاتمه افزود: ۵۰ لیتر میلیون آب در مزارع آبزی پروری زنجان مصرف می شود که با مکانیزه شدن مزارع آبزی پروری در استان در مصرف یک بیستم آب صرفه جویی می شود.