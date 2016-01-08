تعیین عامل سوم برای پرداخت مطالبات داروخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس کبریایی زاده در برنامه «نبض» که امشب از شبکه خبر روی آنتن رفت، اظهارداشت: برای پرداخت مطالبات داروخانه ها از بیمه ها، عامل سوم تعیین شد.

وی از بانک رفاه به عنوان عامل سوم در پرداخت مطالبات داروخانه های خصوصی کشور از بیمه ها نام برد.

کبریایی زاده همچنین در خصوص آخرین وضعیت عامل سوم در پرداخت مطالبات بیمارستان ها، گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که به امضای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است، از اول دی ماه قابلیت اجرایی پیدا کرده است. بطوریکه پرداخت تمامی اسناد بیمارستان ها بعد از اول مهر ۹۴ ، جزو تعهدات بانک رفاه است.

در همین حال دکتر محمدباقر ضیاء عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، با گلایه از روند پرداخت مطالبات داروخانه های خصوصی کشور از سوی بیمه ها، گفت: اقتصاد داروخانه ها دچار نابسامانی است و آرامش داروخانه ها به هم خورده است.

وی با اشاره به تاخیرهای طولانی مدت بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه های خصوصی کشور، افزود: حاشیه سود دارو در ایران پایین است، بطوریکه برای ۸ تا ۱۰ درصد سود داروها، می بایست ۶ ماه منتظر بمانند که بیمه ها مطالبات آنها را پرداخت کنند.

ضیاء با بیان اینکه روند پرداخت مطالبات داروخانه ها هیچ موقع مستمر نبوده است، تاکید کرد: بیمه ها باید یکبار برای همیشه این مشکل را حل کنند.