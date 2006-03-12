تعلل و كج سليقگي، جذب اساتيد متخصص را با مشكل مواجه كرده است / 20 تا 25 درصد دانشجويان بورسيه در كشورهاي خارج ماندگار مي شوند

دكتر غلامرضا ظريفيان - معاون دانشجويي سابق وزارت علوم

توجه به جذب اساتيد متخصص ايراني مقيم خارج از كشور بايد جدي تر شود

دكتر "غلامرضا ظريفيان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: با ايجاد قانون استقلال دانشگاه ها، استخدام اعضاي هيات علمي با نظر دانشگاه ها انجام مي شود و در اين زمينه دست دانشگاه ها باز است. در برخي از دانشگاه ها توجه به جذب اساتيد متخصص ايراني مقيم خارج از كشور بايد جدي تر شود.

وي ادامه داد: اين موضوع در برخي از گروه هاي دانشگاهي به دليل تعلل در پذيرش و كج سليقگي هاي موجود، باعث مي شود بسياري از متخصصين خارج از كشور جذب دانشگاه ها نشوند.

معاون دانشجويي سابق وزارت علوم اظهار داشت: وزارت علوم براي پذيرش اعضاي هيات علمي همواره متكي بر گروه هاي دانشگاهي است. در عين حال وزارت علوم نيز در معاونت آموزشي خود در بخش اداره كل نظارت و ارزيابي دانشگاه ها به اين موارد رسيدگي مي كند.

وي در خصوص بورسيه دانشجويان به دانشگاه هاي خارج از كشور و بازنگشتن آنها به كشور افزود: از حدود 5 سال گذشته وزارت علوم ارزيابي هايي را در خصوص بورسيه دانشجويان به خارج از كشور، نياز داخل كشور و همچنين ميزان ماندگاري آنها در خارج انجام داده است. پس از بررسي هاي صورت گرفته، مشخص شد، ميزان ماندگاري در رشته ها و دانشگاه هاي مختلف، متفاوت است.

20 تا 25 درصد دانشجويان بورسيه در كشورهاي خارج ماندگار مي شوند

"ظريفيان" تصريح كرد: كشورهاي فرانسه، كانادا و انگليس به ترتيب با بيشترين تعداد ماندگاري دانشجويان بورسيه مواجه بوده است و در كشورهايي چون هند و روسيه ميزان ماندگاري نزديك به صفر است. همچنين ميزان ماندگاري در رشته هاي علوم پزشكي 40 تا 45 درصد، رشته هاي فني و مهندسي 30 تا 35 درصد و در جمع بندي نهايي 20 تا 25 درصد افرادي كه بورسيه مي شوند در كشورهاي خارج ماندگار مي شوند.

وي خاطر نشان كرد: پس از بررسي هاي انجام شده، وزارت علوم بر آن شد تا سياست هايي را اتخاذ كند و نحوه اعطاي بورس و ميزان ماندگاري دانشجويان را تغيير دهد.

معاون دانشجويي سابق وزارت علوم گفت: در ابتدا تمركز بورسيه از كشورهاي كانادا و فرانسه برداشته شد و دانشجويان به كشورهايي چون آلمان، بلژيك و سوئد با شناخت دقيق از تخصص هاي اين كشورها اعزام شدند.

وي با بيان اين كه يكي ديگر از سياست هاي وزارت علوم در رابطه با جذب دانشجوياني بود كه با هزينه خود در خارج از كشور تحصيل كرده بودند، اضافه كرد: در سال 80 تا 83 ،500 نفر از دانشجويان بورسيه به كشور بازگشتند و وزارت علوم تعداد 1000 نفر از كساني را كه بدون بورسيه در خارج تحصيل كرده بودند جذب كرد.

"ظريفيان" تصريح كرد: سياست بورسيه تغيير كرد و به تربيت دانشجو در داخل كشور معطوف شد. تنها مربيان و دانشجويان رتبه اول بورسيه شدند. مدت زمان اعزام نيز از 4 سال به 6 ماه تغيير يافت. اين سياست موثر بود و بسياري از هزينه ها را كاهش داد.

احساس امنيت و تبادل علمي قوي با مجامع علمي درصد ماندگاري دانشجويان در خارج را كاهش مي دهد

وي يادآور شد: از سال 1382به بعد در هر سال 200 دانشجو به فرصت هاي كوتاه مدت اعزام شدند. با كاهش مدت اعزام، ماندگاري به صفر رسيد.

اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اين كه نمي توان به طور كامل ميزان ماندگاري دانشجو را به صفر رساند، افزود: در صورتي كه فضايي در كشور ايجاد شود كه دانشجو در آن احساس امنيت و آرامش داشته باشد و ارتباط و تبادل علمي فراهم باشد، به طور طبيعي ماندگاري دانشجويان در كشورهاي خارجي كم مي شود.