جب بوش: باید از عربستان در برابر ایران حمایت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جوییش ژورنال، «جب بوش» نامزد جمهوری خواه انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا گفت واشنگتن در تنش بین ایران و عربستان باید جانب سعودی ها را بگیرد. وی طی مصاحبه ای با این نشریه صهیونیستی از سرسپردگی اش به لابی صهیونیستی و حمایت از رژیم اسرائیل سخن گفت.

برادر رئیس جمهور پیشین آمریکا با ابراز تردید در مورد راه حل دو کشور برای دو ملت برای حل بحران فلسطین تاکید کرد اگر رئیس جمهور شود به صهیونیستها برای از سرگیری مذاکرات با طرف فلسطینی فشار نمی آورد.

پیشتر «دونالد ترامپ»، نامزد تندرو جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا نیز در سخنانی با اشاره به حمایت واشنگتن از مقامات رژیم سعودی، خواستار جبران این خدمات توسط ریاض شد.

وی گفت: آمریکا همواره از عربستان سعودی در قبال ایران حمایت و مجوز ساخت بمب اتم توسط این کشور را صادر کرده است. علاوه بر این، واشنگتن کمک های مالی هنگفتی که بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می شود به ریاض ارائه کرده است.