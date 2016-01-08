داعش؛ مسئول انفجار در پادگان آموزشی لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، حمله به پادگان آموزشی زلیتن واقع در شمال غرب لیبی بدترین حمله از زمان سقوط معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی در سال ۲۰۱۱ بوده است.

داعش با صدور بیانیه ای اعلام کرد: این عملیات در راستای سلسله عملیات ابو مغیره القحطانی انجام می گیرد و تا فتح کامل لیبی متوقف نخواهد شد.

کامیون بمب گذاری شده در پادگان آموزشی نیروهای پلیس لیبی در شهر زلیتن منجر به کشته شدن دست کم ۴۷ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر دیگر شد.

گروهک تروریستی داعش از هرج و مرج و خلا به وجود آمده در لیبی بهره برداری کرده و نفوذ خود در این کشور را افزایش داده است. داعش شهر سرت لیبی را به تصرف خود در آورده و به میادین نفتی و بنادر اصلی این کشور حمله می کند.

از زمان نابودی دولت قذافی که با حمایت ناتو انجام گرفت، لیبی شاهد ناآرامی های گسترده و رقابت دو دولت موازی و گروه های مسلح برای تصرف مناطق مختلف و ثروت های نفتی این کشور است.

این هرج و مرج باعث افزایش نفوذ تروریست های داعش شده است و آنها زیر ساخت های نفتی لیبی را هدف قرار داده اند.