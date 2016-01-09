به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت قیام ۱۹ دی که در مجتمع امام خمینی(ره) گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) قم برگزار شد، اظهار داشت: سه ویژگی، اسلام، رهبری و مردم سبب توفیق و زمینه عنایت الهی به مردم ایران شد.
وی با بیان اینکه اسلام برتر از همه چیز است، گفت: نقش رهبری در نظام اسلامی با شناخت دقیق و مؤثر از اسلام ناب و ارائه آن امکانی را فراهم کرد که این انقلاب بزرگ با آگاهی، بیداری مردم و حضور در صحنه و جانفشانی آنها به پیروزی برسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از طی ۳۷ سال، این انقلاب توانسته برکات و اثرات بزرگی را در سطح منطقه و جهان بگذارد، افزود: امام راحل با پیروزی انقلاب اسلامی، جهانی را خوشحال کردند و امیدبخش مسلمین و مستضعفین شدند.
وی با بیان اینکه با این پیروزی، دشمنان و ضد انقلابیها به وجود آمدند، گفت: در داخل کشور بزرگترین عناصر ضد انقلاب کسانی بودند که از سفره پهن آن روزها بهره میبردند و همه وجود خود را وقف ظلم کرده بودند.
زاکانی تصریح کرد: کسانی هم بودند که فضای مبارزه را استشمام نمیکردند و جسارت قیام نداشتند و نیز مجاهدین خلق و نهضت آزادی در کنار کسانی که دین را باور نداشتند و الحاد را پیشه کرده بودند در مقابل امام(ره) صف میکشیدند و با شعارهای عوام پسند موجب تقویت رژیم ستم شاهی میشدند.
امام راحل اسلام را به خوبی شناخته و به دیگران شناساندند
وی ادامه داد: امام راحل اسلام را به خوبی شناختند، منطبق بر اسلام ناب خود را ساخته و به دیگران پرداختند و در جهت اصلاح جامعه قیام و فرهنگ سازی نمودند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت، گفت: در سطح منطقه نمادهای اسلام آمریکایی در عربستان، ترکیه و نیز نماد متحجر و سکولار جهان اسلام را تقسیم کرده و در برابر انقلاب اسلامی صف کشیده بودند، همین طور در عرصه جهانی پایههای نظام سلطه به لرزه افتاد و شرایطی پیش آمد که امام با شعار عدالت، آزادی و معنویت برای تأمین استقلال ملت پایه و بنیانی را گذاشت که به شدت مورد توجه مظلومین و مستضعفین جهان قرار گرفت.
ضد انقلاب بنا داشت همه گسلهای درون ایران را جهت انقراض نظام فعال کند
وی با بیان اینکه طی این سالها پس از پیروزی انقلاب سلطه گران در هیچ لحظهای ما را آرام نگذاشتند، افزود: یکی از اتفاقاتی که بعد از انقلاب دشمنان امید نداشتند رقم بخورد ایجاد یک جبهه واحد از ضد انقلاب داخلی بود که به همت آمریکاییها ۵ سال پیش در فرانسه این امر به وقوع پیوست و همه ضد انقلاب بنا داشت همه گسلهای درون ایران را جهت انقراض نظام فعال کند.
زاکانی با اشاره به اینکه شرایط به گونهای پیش رفت که هماوردی بین اسلام و کفر در سوریه رقم خورد، عنوان کرد: همه تلاشهای آنها در سوریه با ناکامی مواجه بوده است.
وی با بیان اینکه آمریکا در چند مرحله با ما وارد جنگ شد و گمان میکرد این انقلاب همانند انقلابهایی است که میتواند با برخورد سخت آن را نابود کند، گفت: انواع توطئهها را علیه ما روا داشتند از جمله تحمیل جنگ ۸ ساله با عراق و از سال ۶۷ همه همت خود را در سست کردن پایههای اعتقادی ما به کار بستند و رهبری، اسلام، ایمان و اعتقاد مردم را مورد حمله و هجمه قرار دادند و ناکام هم بودند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به اینکه دشمن در مرحله بعد سعی کرد تا مسئولان نظام را در مقابل هم قرار دهد، افزود: از این طریق هم به نتیجه نرسید و در نهایت در فتنه سال ۸۸ کوشیدند علاوه بر تهدیدات نظامی، تهاجمات نرم و درگیری بین مسئولان کشور، مردم را هم در مقابل هم قرار دهند که باز هم موفق نشدند.
وی ادامه داد در جریان فتنه در سال ۸۹ از درون کشور عدهای به دشمن پیام دادند که میتوانید برگ دیگری را روی میز بگزارید برای نابودی انقلاب و اسلام و آن تشدید فشار اقتصادی به مردم است لذا قطعنامه ۱۹۲۶ زمانی تصویب شد که فتنه گران در کشور فتنهگری میکردند و دشمن ناامید را امیدوار.
نفوذ، آخرین تلاش دشمن برای نابودی نظام است
زاکانی ابراز داشت: زمانی که دشمن از همه این اقدامات ناامید شد برگ دیگری رو کرد و آن هم نفوذ بود و همه تلاش خود را معطوف آن ساخت، این در حالی است که ما در ابتدای انقلاب طعم نفوذ را چشیده لذا نفوذ از قبل وجود داشته و امروز کارکرد جدیدی پیدا کرده است که اینگونه رهبر انقلاب ما را نسبت به آن هوشیار میکند.
وی با بیان اینکه آمریکا دیگر طاقت تحمل نظام اسلامی را ندارد، گفت: علاوه بر آمریکاییها کسانی که طی این ۳۷ سال از سر ترس و طمع همراه انقلاب شدند و یا کسانی که نتوانستند به واسطه انقلاب به منافع خود برسند و دچار دنیا زدگی شدند به عنوان ریزشیهای انقلاب در کنار ضد انقلابیهای داخل و خارج قرار گرفتند.
برخی از ریزشیها زمینه نفوذ دشمن را فراهم میکنند
رئیس کمیسیون برجام مجلس، با اشاره به اینکه این ریزشیها زمینه نفوذ را فراهم کردند، تصریح کرد: خطرناکترین بخش ریزشها مربوط به کسانی بود که سابقه انقلابی داشتند و امروز خطر نفوذ از توسط کسانی صورت میگیرد که در گروه ریزشها هستند اما هنوز دایه خیرخواهی دارند.
وی با بیان اینکه امروز عدهای با پرچم امام قصد انتقام از خلف صالح امام یعنی مقام معظم رهبری و ملت ایران را دارند، افزود: اگر امام و رهبری نبودند امروز به عنوان الگوی آزادی و پرچمدار عزت و استقلال شناخته نمیشدیم و بارها این کشور تجزیه شده بود.
زاکانی با بیان اینکه عدهای امروز به دنبال آن هستند تا خبرگان رهبری را به گونهای دنبال کنند تا ما را از نعمت رهبری محروم نمایند و شعارهای عوام پسند هم میدهند، اظهار کرد: کسانی که وعده شورایی کردن رهبری را میدهند و کسانی که با شعارهای به ظاهر زیبا به دنبال فریب دادن عوام در جامعه هستند، آیا اینها راه آمریکا و مسیر بازگشت آمریکا را بر سر ملت ما هموار نمیکنند.
وی تصریح کرد: کسی که شعارش و عملش همراه با خواسته آمریکا شد طبق فرموده رهبری باید او را هوشیار کنیم که اگر هوشیار نشد متهم به نفاق است هرچه هم که سابقه انقلابی داشته باشد؛ از شعار شورایی کردن رهبری چه کسانی در سطح جهانی استقبال کردند مگر آمریکا و صهیونیست بینالملل از این شعار خوشحال نشدند؟.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آن کسانی که امروز شعار شورایی کردن رهبری را سر میدهند در زمان خودشان تهاجم فرهنگی که آغاز شد و پایههای اعتقادی مردم مورد هجمه قرار گرفت در مقابل بیدار باش رهبر معظم انقلاب لبخند زده و عکسالعملی از خودشان نشان ندادند.
زاکانی با بیان اینکه در همه برههها نقش امام و خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری در صیانت از انقلاب اسلامی آشکار است، افزود: اکنون در زمان حساسی از انقلاب قرار گرفتهایم؛ کسانی که مستقیم نمیتوانند از ملت و مکتب امام و اسلام انتقام بگیرند و جرأت ندارند در مقابل رهبری بایستند، امروز با شعارهای به ظاهر زیبا شرایط را به گونهای فراهم میکنند که نفوذ در خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد و آنچه را بیگانگان میخواهند با کمترین هزینه فراهم شود.
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