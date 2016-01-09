نور آفتاب عامل پیشگیری از ابتلا به سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق یافته اخیر محققان دانشگاه کالیفرنیا، افراد ساکن در ارتفاعات بالاتر که کمتر در معرض نور خورشید قرار داشته و شیوع کمبود ویتامین D در آنها بیشتر است، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان هایی نظیر لوسمی، نوعی سرطان خون، قرار دارند.

پژوهشگران با بررسی داده های مربوط به بیماری لوسمی در ۱۷۲ کشور جهان دریافتند افراد ساکن در ارتفاعات بالاتر حداقل دو برابر جمعیت ساکن در مناطق استوایی در معرض ابتلا به لوسمی پیشرفته قرار دارند.

«کردیک گارلند»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این نتایج بیانگر آن است که عمدتاً بروز لوسمی در جهان ناشی از اپیدمی کمبود ویتامین D است که جمعیت های دور از مناطق استوایی در فصل زمستان با آن روبرو هستند.»

نرخ شیوع بیماری لوسمی در کشورهای نزدیک تر به قطب، نظیر استرالیا، نیوزلند، شیلی، ایرلند، کانادا و ایالات متحده در بالاترین میزان قرار دارد.

همچنین یافته ها نشان می دهد نرخ ابتلا به این بیماری در کشورهای نزدیک به خط استوا نظیر بولیوی، ساموآ، ماداگاسکار و نیجریه در پایین ترین حد قرار دارد.

به گفته گارلند، «افراد ساکن در مناطقی با UVB خورشیدی کم، دارای سطح پایین متابولیت های ویتامین D در خون شان هستند. این سطح پایین آنها را در معرض بالای ابتلا به برخی از سرطان ها، از جمله لوسمی، قرار می دهد.»