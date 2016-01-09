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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۶:۳۳

یافته های پزشکی نشان می دهد؛

تاثیر عوارض شکستگی در بروز دردهای مزمن سالمندی

تاثیر عوارض شکستگی در بروز دردهای مزمن سالمندی

بر اساس پژوهش اخیر محققان، شکستگی یکی از استخوان های اصلی بدن احتمال افزایش بروز دردهای مزمن در سنین بالاتر را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان توصیه می کنند افراد باید بسیار مراقب باشند تا هیچ یک از استخوان های اصلی شان دچار شکستگی نشود. بهبود شکستگی ها در افراد مسن در مقایسه با افراد جوان تر به مراتب دشوارتر است.

طبق مطالعه محققان دانشگاه ساوتامپتون بریتانیا، زنانی که در طول زندگی خود دچار شکستگی لگن شده باشند دو برابر بیش از سایر زنان مبتلا به دردهای بلندمدت در کل بدن شان می شوند.

یافته ها نشان می دهد این ریسک برای زنان و مردانی که دچار شکستگی ستون فقرات شده باشند به یک اندازه خواهد بود.

نیکولاس هاروی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این اولین مطالعه است که ارتباط دردهای بدن را با شکستگی های قبلی اثبات می کند. مطالعات بعدی، به کاهش میزان دردهای مزمن در پی بروز چنین شکستگی ها را تایید می کند.»

محققان با مطالعه ۵۰۰ هزار فرد در رده سنی ۴۰ تا ۶۹ سال دریافتند ریسک بروز دردهای مزمن بدنی در مواردی که افراد شکستگی در گذشته به خصوص در ناحیه لگن و ستون فقرات را گزارش کرده بودند، به مراتب بیشتر بود.

کد مطلب 3020046
حبیب احسنی پور

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