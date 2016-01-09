عباس دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باشگاه صبای قم این روز‌ها درگیر فصل نقل و انتقالات زمستانی است و تاکنون حضور پیام صادقیان به عنوان بازیکن جدید صبا در این تیم قطعی شده است.

وی افزود: هاشم بیک‌زاده بازیکن کناری صبا که امسال ۱۲ بازی نیز برای صبا در نیم فصل اول لیگ بر‌تر انجام داده بود صبا را ترک می‌کند و بر اساس توافقی که با مسئولان باشگاه داشته از تیم جدا می‌شود.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: علاوه بر این بازیکن، قاسم دهنوی بازیکن میانی صبا نیز در فهرست فروش تیم صبای قم قرار گرفته است و برای انتقال وی به تیم جدیدش منتظر دریافت پیشنهادات باشگاه‌هایی هستیم که خواهان به خدمت گیری وی هستند.

دارابی بیان داشت: بیک‌زاده و دهنوی از بازیکنان خوب و موثر صبا هستند اما نظر کادر فنی از یک سو و مذاکراتی که این بازیکنان با شخص علی دایی سرمربی تیم و مسئولان باشگاه داشته‌اند منجر به این تصمیمات شده است.

وی عنوان کرد: تمرین تیم فوتبال صبای قم در جزیره کیش برپا شده است و تلاش ما آمادگی هر چه بیشتر برای نیم فصل دوم است و می‌خواهیم در این اردوی ۱۰ روزه بهترین شرایط را برای تیم ایجاد کنیم.

سرپرست تیم صبای قم تصریح کرد: صبا باز هم بازیکن جذب می‌کند اما هنوز مشخص نیست که چه کسانی به صبا خواهند پیوست و گزینه بازیکن خارجی نیز برای صبای قم مطرح است.