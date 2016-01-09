محمود پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم پولاد قم امسال به جای تیم کاراته آذرخودروی نوین قم، نماینده استان قم در سوپرلیگ کاراته باشگاههای کشور خواهد بود.
وی افزود: تیم آذرخودروی نوین در ۲ فصل اخیر در سوپرلیگ کاراته حضور داشت و یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی به دست آورد اما مشکلات مالی و مدیریتی سبب شد این تیم نتواند به کار خود در این مسابقات ادامه دهد.
سرمربی تیم کاراته پولاد قم گفت: بر اساس رایزنیهای انجام شده، تیم پولاد نماینده قم در این مسابقات شد اما به دلیل پارهای مشکلات نتوانستیم در هفته اول سوپرلیگ حاضر باشیم.
پایدار بیان داشت: صحبتهایی در زمینه انصراف پولاد از حضور در این مسابقات وجود داشت زیرا مشکلات زیادی برای رقابت در این مسابقات داشتیم و در هفته اول سوپرلیگ هم روی تاتامی نرفتیم اما مقرر شده از هفته دوم به جدول مسابقات بازگردیم.
وی عنوان کرد: در این زمینه رایزنی مثبتی با فدراسیون کاراته و نیز هیئت کاراته استان قم داشتیم و قولهای مساعدی بابت همکاری با باشگاه پولاد به ما داده شد و بدین ترتیب میتوانیم با فراغ بال بیشتری وارد مسابقات شویم.
سرمربی تیم کاراته پولاد قم تصریح کرد: تلاش ما بر این است که نماینده شایستهای برای کاراته قم باشیم و فضا را برای رشد کاراته قم و فراهم شدن بستر دیده شدن کاراته کاهای قمی مهیا کنیم.
نظر شما