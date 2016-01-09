اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش ۶۰ درصدی تولید نفت یونان

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : همچنان قیمت نفت نزدیک به کمترین رقم در ۱۲ سال اخیر است.

فاکس نیوز : بانک توسعه آسیا اعلام کرد: انتظار می رود رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی به ۶.۷ درصد برسد.

رویترز : شرکت نفت «رویال داچ شل» اعلام کرد: اگر قیمت نفت تا دو سال آینده متوسط ۵۰ دلار در هر بشکه را هم داشته باشد، در فکر خرید سهام شرکت «BG» است.

بلومبرگ : بانک‌های نروژی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

رویترز : تولید نفت یونان در سال گذشته میلادی ۶۰ درصد افزایش داشت.

بیزینس ریپورتر : میزان بدهی خانوارهای انگلیسی در سه ماه سوم سال گذشته میلادی به ۴۶۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

شرکست : تولید محصولات کارخانجات آلمان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن، ۳ دهم درصد کاهش داشت.

اف ایکس استریت : نرخ تورم منفی و آمار بیکاری در منطقه یورو همچنان نگران کننده است.

البوابه : به دنبال کاهش ۷ درصدی شاخص بورس چین، بورس امارات ۴ درصد سقوط کرد.

نیوزنو : آمار بیکاری سوئیس در ماه دسامبر به ۳.۷ درصد افزایش پیدا کرد.

رویترز : کاهش تولیدات صنعتی آمریکا موجب کاهش رونق اقتصادی در شمال آفریقا و خاورمیانه شده است.

آنسا : نرخ بیکاری ایتالیا کاهش پیدا کرده است.

رویترز : نرخ بیکاری انگلیس به کمترین رقم در ۷ سال و نیم اخیر رسیده است.