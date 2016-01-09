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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۰

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش ۶۰ درصدی تولید نفت یونان

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش ۶۰ درصدی تولید نفت یونان

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : همچنان قیمت نفت نزدیک به کمترین رقم در ۱۲ سال اخیر است.

فاکس نیوز : بانک توسعه آسیا اعلام کرد: انتظار می رود رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی به ۶.۷ درصد برسد.

رویترز : شرکت نفت «رویال داچ شل» اعلام کرد: اگر قیمت نفت تا دو سال آینده متوسط ۵۰ دلار در هر بشکه را هم داشته باشد، در فکر خرید سهام شرکت «BG» است.

بلومبرگ : بانک‌های نروژی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

رویترز : تولید نفت یونان در سال گذشته میلادی ۶۰ درصد افزایش داشت.

بیزینس ریپورتر : میزان بدهی خانوارهای انگلیسی در سه ماه سوم سال گذشته میلادی به ۴۶۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

شرکست : تولید محصولات کارخانجات آلمان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن، ۳ دهم درصد کاهش داشت.

اف ایکس استریت : نرخ تورم منفی و آمار بیکاری در منطقه یورو همچنان نگران کننده است.

البوابه : به دنبال کاهش ۷ درصدی شاخص بورس چین، بورس امارات ۴ درصد سقوط کرد.

نیوزنو : آمار بیکاری سوئیس در ماه دسامبر به ۳.۷ درصد افزایش پیدا کرد.

رویترز : کاهش تولیدات صنعتی آمریکا موجب کاهش رونق اقتصادی در شمال آفریقا و خاورمیانه شده است.

آنسا : نرخ بیکاری ایتالیا کاهش پیدا کرده است.

رویترز : نرخ بیکاری انگلیس به کمترین رقم در ۷ سال و نیم اخیر رسیده است.

 

 

 

کد مطلب 3020066
علیرضا کمندی

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