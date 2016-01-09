اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش ۶۰ درصدی تولید نفت یونان

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:
رویترز : همچنان قیمت نفت نزدیک به کمترین رقم در ۱۲ سال اخیر است.
فاکس نیوز : بانک توسعه آسیا اعلام کرد: انتظار می رود رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی به ۶.۷ درصد برسد.
رویترز : شرکت نفت «رویال داچ شل» اعلام کرد: اگر قیمت نفت تا دو سال آینده متوسط ۵۰ دلار در هر بشکه را هم داشته باشد، در فکر خرید سهام شرکت «BG» است.
بلومبرگ : بانکهای نروژی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
رویترز : تولید نفت یونان در سال گذشته میلادی ۶۰ درصد افزایش داشت.
بیزینس ریپورتر : میزان بدهی خانوارهای انگلیسی در سه ماه سوم سال گذشته میلادی به ۴۶۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
شرکست : تولید محصولات کارخانجات آلمان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن، ۳ دهم درصد کاهش داشت.
اف ایکس استریت : نرخ تورم منفی و آمار بیکاری در منطقه یورو همچنان نگران کننده است.
البوابه : به دنبال کاهش ۷ درصدی شاخص بورس چین، بورس امارات ۴ درصد سقوط کرد.
نیوزنو : آمار بیکاری سوئیس در ماه دسامبر به ۳.۷ درصد افزایش پیدا کرد.
رویترز : کاهش تولیدات صنعتی آمریکا موجب کاهش رونق اقتصادی در شمال آفریقا و خاورمیانه شده است.
آنسا : نرخ بیکاری ایتالیا کاهش پیدا کرده است.
رویترز : نرخ بیکاری انگلیس به کمترین رقم در ۷ سال و نیم اخیر رسیده است.
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