قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تقویت و توسعه زیر ساخت های گردشگری زمینه سازتوسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری به واسطه داشتن شرایط اقلیمی و توپوگرافی خاص دارای جاذبه های گردشگری و توریستی بسیاری است.

وی عنوان کرد: بهره گیری از این ظرفیتی های گردشگری خدادادی نیازمند توسعه زیر ساخت ها در این حوزه است که نیازمند سرمایه گذاری در استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این استان رودخانه، تالاب، قله های مرتفع، جنگل، دریاچه و ... وجود دارد و باید از این جاذبه های گردشگری بهره کافی برده شود.

قاسم سلیمانی دشتکی با بیان اینکه این استان به واسطه داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی و آب و هوای خنک می تواند قطب گردشگری کشور بشود، بیان کرد: باید تلاش کرد که سرمایه‌گذران در استان جذب شوند و در حوزه های مختلف گردشگری سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: احداث مجموعه های گردشگری و افزایش کیفیت در خدمات رسانی گردشگری نقش مهمی در افزایش ورود مسافر به استان چهارمحال و بختیاری دارد.

بهره گیری از ظرفیت های روستاهای تاریخی برای جذب گردشگر در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: توسعه زیر ساخت ها در مناطق گردشگری استان زمینه ورود مسافران و گردشگران را فراهم می کند که این مهم موجب افزایش درآمد مردم استان و رونق گرفتن بازارهای این استان می شود.

وی با بیان اینکه بهره گیری از ظرفیت های روستاهای تاریخی برای جذب گردشگر در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد، اذعان داشت: این استان دارای بیش از ۷۰۰ روستا است که بسیاری از این روستاهای تاریخی و بکر هستند و باید در مسیر جذب گردشگر و مسافر مورد توجه قرار بگیرند.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: اطلاع رسانی و معرفی جاذبه های طبیعی استان نقش مهمی در جذب مسافر و گردشگر به استان دارد و باید از ظرفیت رسانه ها در این زمینه بیشتر استفاده کرد.

ورود مسافر و گردشگر به استان چهارمحال و بختیاری روند افزایشی دارد

قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد:میهمان نوازی و ایجاد خاطره خوش در ذهن مسافران و گردشگران فعلی استان می تواند تبلغی مهم برای استان باشد که زمینه ساز ورود مسافران و گردشگران دیگر است.

وی یادآور شد: در حال حاضر ورود مسافر و گردشگر به استان چهارمحال و بختیاری روند افزایشی دارد و هرسال ورود مسافران نسبت به سال گذشته آن بیشتر شده است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.