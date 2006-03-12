جوهر حقيقي اسلام بايد شناخته شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلام نيوز، ملك عبدالله الثاني پادشاه اردن گفت: آموزه هاي اسلام بسيار پربار است و بر تسامح، عدالت، صلح و اعتدال تأكيد دارد، اين در حالي است كه مسئوليت توضيح و تبيين رسالت اسلام برعهده مسلمانان فعال بوده و آنها بايد اين آموزه ها و موازين را به خوبي ارائه دهند تا كساني كه با اسلام آشنا نيستند و يا ديد خوبي نسبت به اين دين ندارند، با موازين و رسالت اسلام به خوبي آشنا شوند.

عبدالله الثاني با اشاره به وظايف سازمانهاي اسلامي تصريح كرد: سازمانهاي اسلامي بزرگترين پل ارتباطي ميان شرق و غرب هستند و فعاليت و تلاش آنها در جهان اسلام بسيار مهم به شمار مي رود. سازمانهاي اسلامي بايد پل ارتباطي واصل ميان شرق و غرب را بر اساس تفاهم و همزيستي و تشريك مساعي ميان ملتها پايه گذاري كنند.

پادشاه اردن تأكيد كرد: مسلمانان امور و مسائل مشتركي دارند كه بايد به منظور مواجه شدن با مسائلي كه آنها را تهديد مي كند همسو و هماهنگ و متحد با هم عمل كنند.

عبدالله الثاني ياد آور شد: مسلمانان در جهان اسلام و غير اسلام وظايفي بر عهده دارند، از جمله اينكه بايد آموزه هاي اسلام و تفاسير اشتباهي كه در مورد اين دين وجود دارد چون ترور و ارعاب را با رفتار و اعمال و كردار خود از بين ببرند و جوهر حقيقي اين دين و رسالت الهي اسلام را به همه مردم جهان معرفي كنند.