چاپ گلی صدرنشینی خود در رقابت های لیگ فوتسال کردستان را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم نیم فصل دوم رقابت های فوتسال لیگ برتر استان کردستان با برگزاری سه دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد

در این دیدار ها خلیفه زاده سقز با نتیجه ۵ بر ۳ از سد چاپ گلی سنندج گذشت، ولی چاپ گلی علیرغم این باخت همچنان در صدر جدول رقابت های این فصل باقی ماند.

در دیگر دیدار این هفته، پیام نور سنندج ۵ بر ۳ شهر کتاب اوستا همشهری خود را مغلوب کرد و دیدار مابین تیم های چاپ معلم و سپهر نور بیجار سنندج ۶ بر ۶ مساوی پایان یافت.

چاپ گلی سنندج با کسب ۱۶ امتیاز همچنان صدرنشین است و پیام نور با ۱۵ امتیاز و چاپ معلم سنندج با ۱۳ امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم جدول رقابت های فوتسال لیگ برتر استان کردستان جای دارند.

تیم های پیام نور، چاپ معلم، چاپ گلی و شهر کتاب اوستا به عنوان نماینده سنندج و سپهرنورگروس بیجار و خلیفه زاده سقز در رقابت های لیگ برتر فوتسال استان کردستان حضور دارند.