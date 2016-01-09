تصفیه هوا با غلاف بادام زمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کشوری همچون مکزیک همه ساله مقادیر هنگفتی بادام زمینی پرورش داده می شود که در فرآیندی نه چندان پیچیده مغز آن از غلاف جدا و در صنایع غذایی به عنوان ماده ارزشمند غذایی به کار گرفته می شود. اما در پایان این فرآیند، حجم عظیمی از پوسته های غلافی باقی می ماند که معمولا استفاده ای از آن نمی شود.

اکنون گروهی از محققان در دانشگاه ملی مرکز مطالعات پیشرفته مکزیک دست به کار شده و راهی برای تولید نسل جدید فیلترهای تصفیه هوا با استفاده از این غلافها ارایه کرده اند.

این فیلتر جدید که باید آن را نوعی فیلتر زیستی به شمار آورد مبتنی بر ریزارگانیسم هایی همچون قارچ Fusarium و باکتری Brevibacterium هستند که به طور طبیعی در این پوسته ها زندگی می کنند.

تحقیقات نشان می دهد که این ریزارگانیسم ها ترکیبات سمی نظیر آنهایی که در حلالها وجود دارد را جذب و به دی اکسید کربن و آب تبدیل می کنند.

محققان دریافته اند حجم قابل توجهی از این ارگانیسمها تنها در مدت ۲۸ روز کلنی های خود را بر روی این نوع فیلترها تشکیل می دهند.

از آن گذشته ساختار متخلخل این غلاف ها بر کارایی فیلترایی که بدین ترتیب تولید می شود می افزاید تا سطح تماس هوا با آنها در حد قابل توجهی باشد.

نکته جالب توجه دیگر این است که چنین فیلترهایی قابلیت به دام انداختن ذرات گرد و غبار هوا را در خود دارند.