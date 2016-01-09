پاک کردن آرایش صورت هر شب ضروری است؟

باشگاه خبرنگاران نوشت: با اشاره به اینکه چه کنیم تا پوستی بدون چروک داشته باشیم میگوید: همه پوستها نیاز به آب فراوان دارند هرچه که پوست خشک باشد باید کرم مرطوب کننده مصرف شود تا چروک نشود.
وی ادامه داد: قبل از این که هر فردی به خواب برود باید مواد آرایشی را از صورت خود پاک کند تا منافذ پوست نفس بکشند و با ضربات خیلی آرام پوست را ماساژ دهید.
داوودی تصریح کرد: اگر به زیبایی پوستتان اهمیت میدهید هفتهای دوبار روبالشی خود را عوض کنید زیرا اگر صورت هوای آلوده بیرون را جذب کرده باشد باکتریهایی که بر پوست وجود دارد بر روی بالش میچسبند و بهتر است روبالشی با دست شسته شود زیرا اگر روبالشی را در لباسشویی بیندازید تمام این باکتریها به لگن لباسشویی میچسبد و لباسهای دیگر را آلودگی میکند، از بالشهای نرم و لطیف استفاده کنید که روکشی با پارچه ابریشم یا ساتن دارند و روبالشی پنبهای به دلیل نرم بودنش باعث میشود که پوست صورت مچاله شود و چین و چروک زودرس به خود بگیرد.
داوودی خاطرنشان کرد: و در انتها میتوان به این اشاره کرد که مایعات فراوان در روز بخورید و از ماسکهای مختلف باری شاداب شدن پوست استفاده کنید و روزی دو بار صورت را شستشو دهید تا آب کافی را از منافذ جذب کنید.
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