دوستداران طبیعت ۲ تن زباله روستای رزجرد الموت را جمع آوری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دوستداران محیط زیست و طبیعت عصر جمعه با حضور در مناطق طبیعی روستای رزجرد از توابع الموت زباله های این محدوده را جمع آوری کردند.

گروه رفتگران طبیعت استان قزوین٬گروه اله موت یار٬٬ کانون ادیشه دوستداران محیط زبست٬گروه آوای مینودری به مناسبت یادبود زنده یاد مرحوم محمد علی اینالو در چهلمین برنامه خود اقدام به جمع آوری زباله ها و پسماندهای بجا مانده درحاشیه روستای رزجرد کردند.

علیرضا تیموریا دبیر این برنامه اظهارداشت: گروه های شرکت کننده در این حرکت فرهنگی با هدف زنده نگاه داشتن یاد مرحوم محمدعلی اینانلو هنرمند و ایران شناس استان قزوین با همکاری اداره محیط زیست اقدام به جمع آوری بیش از دو تن زباله از حاشیه روستای رزجرد کردند.

وی گفت: با از دست د ادن یکی از دوستداران محیط زیست علاقمندان به طبیعت تصمیم گرفتند با حضور در دل طبیعت به یکی از اهداف مرحوم اینانلو که صیانت از محیط زیست و تمیز نگه داشتن طبیعت و چنگل بود عمل کنیم و با این کار یادش را گرامی بداریم و به طبیعت بگوییم به نو نیاز داریم و برای بودندت تلاش می کنیم.

در ادامه صادقی کارشناس محیط زیست با اشاره به اهمیت محیط زیست در خصوص عوارض و تاثیرات زیست محیطی زباله های رها شده دردل طبیعت سخن گفت و خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و تشکل های غیردولتی در نهادینه کردن جمع آوری زباله و توجه به محیط زیست و طبیعت در بین مردم و خانوادها نقش موثری دارد وامیدواریم این حرکت بتواند تالگویی برای دیگر دسوتداران محیط زیست هم باشد.

وی یادآور شد: در جمع آوری زباله توجه به تفکیک زباله های خای خشک از تر مهم است که باید از سیو دوستداران طبیعت لحاظ شود.