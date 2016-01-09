برخی در عربستان نگران برملاشدن ارتباطشان با تروریسم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نامه های جداگانه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی و وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ملل متحد ارسال کرد.

وزیر امور خارجه در این نامه ها به «تحولات تاسف آور اخیر بین ایران و عربستان سعودی» در روزهای اخیر اشاره کرده و گفته است:

نشانه هایی وجود دارد که برخی در عربستان سعودی در کار گرفتار کردن تمام منطقه در بحران هستند و بیم آن دارند با کنار رفتن ابرهای تصنعی تهدید ایران هسته ای، تهدیدات واقعی جهانی که توسط افراطیون و حامیانشان پدید آمده است بر ملا شود.

وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شده است: دست اندر کاران کشتارهای افراط گرایانه و نیز اغلب اعضای القاعده، طالبان، داعش و جبهه النصره شهروندان سعودی هستند یا توسط عوام فریبان مستظهر به منابع مالی نفتی شستشوی مغزی شده اند. هم اینان پیام ضد اسلامی نفرت و طرد و فرقه گرایی را ظرف چند دهه در جهان گسترانده اند.

ظریف نمونه هایی از اقدامات مستقیماً تحریک آمیز عربستان سعودی در مقابله با ایران را نام برده است: حمله نظامی علیه اماکن دیپلماتیک ایران در یمن و حمایت از تروریستها در حمله به این اماکن در کشورهای دیگر، بدرفتاری مداوم با زائران ایرانی، نفرت پراکنی در خطبه های سخنرانان رسمی سعودی نه تنها علیه ایران بلکه علیه تمام مسلمانان شیعه، گردن زدن غیر قابل توجیه و تحریک کننده علمای شیعه و بالاخره تحریک جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران.

وزیر خارجه تاکید کرده است؛ در تمامی این موارد، ایران به پشتوانه اعتماد به قدرت آرمان، ایمان راسخ و مردم خود از اقدامات تلافی جویانه، قطع یا حتی کاهش سطح روابط با عربستان سعودی پرهیز کرده و در مقابل نفرت پراکنی فرقه گرایانه سعودی همگان را به وحدت اسلامی فرا خوانده است. در حالی که عربستان سعودی یا عواملش اماکن دیپلماتیک ایران را هدف قرار داده و دیپلماتها و شهروندان عادی ایرانی را به قتل رسانده اند، دولت ایران با صراحت حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ۱۲ دی ماه را محکوم، سلامت و عزت دیپلماتهای سعودی را تضمین و اقدامات فوری در خصوص بازسازی مجتمع دیپلماتیک سعودی اتخاذ کرده است. ایران در بالاترین سطح، اراده خود برای مجازات متخلفان بر اساس قانون را اعلام و اقدامات تنبیهی علیه کسانی که در حفاظت از اماکن دیپلماتیک قصور ورزیده بودند اتخاذ و تحقیقات داخلی برای مشخص شدن علل حادثه و جلوگیری از تکرار آن را آغاز کرده است.

ظریف بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای عمل به تعهداتش بر اساس حقوق بین الملل و اسناد مرتبط، به خصوص کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی تاکید کرده است.

وزیر خارجه کشورمان در این نامه ها افزوده است: «ما هیچ علاقه یا میلی به بالا گرفتن تنش در همسایگی خود نداریم. ما همه نیازمندیم در مقابل تهدیدات افراط گرایان علیه خودمان متحد شویم. در واقع، رییس جمهور و من از اولین روزهای پس از انتخابات، پیامهای عمومی و خصوصی مبنی بر آمادگی برای گفتگو و زمینه سازی ثبات منطقه ای و مبارزه با خشونت و افراط گرایی به عربستان ارسال کردیم. عربستان سعودی باید دست به انتخابی بسیار مهم بزند. آنها می توانند به حمایت از تروریست های افراطی و ترویج نفرت فرقه ای ادامه دهند یا راه حسن همجواری و ایفای نقش سازنده در ثبات منطقه ای را انتخاب کنند. امیدواریم عربستان سعودی نسبت به پیمودن راه خرد متقاعد شود.»