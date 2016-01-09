محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جذب پیام صادقیان از تیم نفت تهران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: پیام بازیکنی است که خصوصیات خوبی دارد و فوتبال را خوب می‌فهمد. او باید جایی باشد که بتواند از نظر روحی و روانی شرایط خوبی داشته باشد و بازی کند. به هر حال کادر فنی هم این تشخیص را داشت که این بازیکن می‌تواند به روزهای خوبش برگردد.

وی درباره اینکه حضور قطعی صادقیان منوط به پاس شدن چِک باشگاه صبا برای نفت شده است، گفت: خیر، همه کارهای انتقال صادقیان انجام شده و مشکلی وجود ندارد. این بازیکن امروز به کیش می‌رود و به اردوی تیم در این جزیره اضافه خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه صبا با اشاره به قاسم دهنوی و هاشم بیگ زاده هم تصریح کرد: دهنوی در لیست فروش قرار گرفته و می‌تواند با هر باشگاهی که بخواهد مذاکره کند. هاشم بیگ زاده هم با هماهنگی کادر فنی به دنبال جدایی از تیم است.

کشوری‌فرد همچنین با بیان اینکه باشگاه صبا به دنبال یک هافبک جدید دیگر است، درباره اینکه گفته می‌شود دایی با مهرداد کفشگری هافبک پرسپولیس مذاکره کرده است، گفت: من از این موضوع بی خبرم. باید ببینیم چه می‌شود. دایی با من که چنین صحبتی نداشته است.