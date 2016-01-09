استفاده از بمب های خوشه ای در یمن جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه ای حملات اخیر عربستان سعودی به یمن را محکوم کرد.

در این بیانیه استفاده عربستان از بمب های خوشه ای برای بمباران مناطق مسکونی در یمن محکوم و اعلام شده است این اقدام جنایت جنگی محسوب می شود.

دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه اعلام کرد که بمباران مراکز غیر نظامی همچون مرکز توانبخشی، تالار عروسی، مراکز تجاری و درمانی جنایت به شمار می رود و ما از تشدید حملات سعودی ها در یمن به شدت نگران هستیم.

عربستان سعودی که از ششم فروردین تجاوز گسترده به یمن را آغاز کرده است طی روزهای اخیر و پس از به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر النمر و تشدید تنش با ایران، حملات خود را به مراکز غیر نظامی یمن افزایش داده است.