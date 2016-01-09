پیشرفت ساره جوانمردی فوق العاده بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، ساره جوانمردی در تپانچه بادی ۱۰ متر کلاس p۲ یکی از امیدهای کسب مدال ایران در رشته تیراندازی در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو است.

سایت کمیته بین المللی پارالمپیک که پیش از این از زهرا نعمتی در رشته تیر و کمان و سیامند رحمان در وزنه برداری به عنوان ورزشکارانی یاد کرده که عملکرد آنان در ریو تماشایی است، این بار به سراغ یک المپین ایرانی دیگر رفته است.

در سایت IPC در خصوص جوانمردی نوشته است: از زمانی که در ماده p۲ موفق شد در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن نخستین مدال برنز خود را کسب کند، این تیرانداز رشد هیجان انگیزی داشته و اکنون سه رکورد جهانی را در اختیار دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: ساره جوانمردی اولین عنوان قهرمانی جهانی خود را در سال ۲۰۱۴ به دست آورد و یک سال بعد موفق شد دو طلای جهانی به دست بیاورد و رکوردهای بیشتری را جا به جا کند.