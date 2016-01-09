جزییات طرح آموزش سواد از طریق تلفن همراه

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح سوادآموزی از طریق تبلت و تلفن همراه گفت: آموزش از این طریق پروژه تحقیقاتی است و به لحاظ حقوقی و فنی اقدامات لازم انجام گرفته است.

وی افزود: یک نرم افزار برای آموزش از طریق تلفن همراه طراحی شده که مراحل تکمیلی را طی می کند.

رییس سازمان نهضت سواد آموزی بیان کرد: پس از تولید این نرم افزار به صورت آزمایشی تعداد ۱۰۰ نفر تحت پوشش طرح آموزش الکترونیکی قرار می گیرند.

باقرزاده خاطرنشان کرد: همزمان با فعالیت های آزمایشی اقدامات اعتباربخشی و اثربخشی آن انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: اگر اثربخشی طرح آزمایشی آموزش الکترونیکی مثبت باشد و هزینه و زمان کمتری نسبت به آموزش حضوری ببرد در مقیاس بزرگتر انجام خواهد گرفت.