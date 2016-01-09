اکثر مناطق شهر اردبیل به لحاظ توسعه فرهنگی کم برخوردار است

علیرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامههای شورای شهر برای توسعه مراکز فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: ما به توسعه مراکز اجتماعی و فرهنگی تأکیدداریم و مصوباتی نیز در این خصوص طرح شده است.
وی متذکر شد: در بودجه سال ۹۴ شهرداری اردبیل احداث فرهنگسرا در هر یک از مناطق شهرداری اردبیل مصوب شد و متأسفانه شهرداری این طرح را اجرا نکرده است.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: بهویژه در مناطق محروم و حاشیه شهر احداث مراکز فرهنگی و اجتماعی ضروری است و بااینوجود شهرداری در این خصوص کمکاری دارد.
سلیمانی معتقد است افراد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی به دلیل وضعیت معیشتی و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچکتر بیشتر از سایر شهروندان نیازمند مراکز فرهنگی و اجتماعی هستند و توسعه این مراکز باید قویاً موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: علاوه بر اینکه احداث مراکز فرهنگی در مناطق حاشیه شهری به توسعه متوازن فرهنگی شهر کمک میکند، درعینحال برای امور دیگری ازجمله کاهش ترافیک مؤثرتر خواهد بود.
عضو شورای اسلامی شهر اردبیل تأکید دارد که توسعه شهرها نباید محدود به توسعه عمرانی باشد و لازم است توسعه معنوی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد تا توسعه به مفهوم واقعی کلمه محقق شود.
سلیمانی در خصوص احصا مناطق کم برخوردار به لحاظ اجتماعی و فرهنگی افزود: بهغیراز بالای شهر اردبیل و بخشهایی از بافت سنتی و تاریخی شهر مابقی مناطق کم برخوردار است.
وی افزود: در توسعه عمرانی نیز بیشترین کمبودها در مناطق چهار و کمترین در منطقه دو دیده میشود.
