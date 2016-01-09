تصمیمی تامل برانگیز قبل از رویارویی با یک تیم اصفهانی

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقات پر حاشیه دیدار تیم های ملوان و استقلال پیش از تعطیلات یک ماهه لیگ برتر با یک رای تامل بر انگیز علیه آبی های پایتخت همراه شد. حنیف عمران‌زاده، مدافع میانی باتجربه استقلال به خاطر اظهاراتی که علیه هواداران تیم شمالی مطرح کرد به یک جلسه محرومیت از همراهی تیمش محروم شد. آن هم در آستانه بازی با ذوب آهن اصفهان.

صدرنشین لیگ برتر بلافاصله بعد از تعطیلات لیگ برتر باید در فولادشهر با ذوب آهن پیکار کند. شاید این یکی از سخت ترین بازی‌های آبی‌ها در نیم فصل دوم باشد و این در شرایطی خواهد بود که استقلال بازیکن اصلی خود در دفاع میانی را به همراه نخواهد داشت.

در اینکه حنیف عمران‌زاده در اتفاقات ورزشگاه تختی انزلی بدون سهم نبود، شکی نیست. این بازیکن باتجربه در اکثر موارد پای ثابت مسائل حاشیه ای بوده است اما پرسش اینجاست که تکلیف هواداران ملوان چیست؟ تقریبا همه از جو ورزشگاه انزلی باخبر هستند و تیمی نیست که از توهین های تمام نشدنی هواداران این تیم باسابقه شمالی در امان مانده باشد.

اینکه هواداران ملوان راه خود را ادامه می دهند و با حضور مسئول گیلانی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در امان می مانند برای فوتبال ایران خوب نیست. آیا کمیته انضباطی فوتبال به همین راحتی می‌خواهد بر اتفاقاتی که همه از آن می نالند سرپوش بگذارد و به راحتی کسانی که از عملکرد این کمیته انتقاد می کنند را قربانی کند؟

نکته دیگری که جالب توجه است به اتخاذ این تصمیم پیش از رویارویی صدرنشین لیگ با یکی از تیم های اصفهانی باز می گردد. موضوعی که در سال های اخیر همواره به یک چالش بزرگ برای فوتبال ایران تبدیل شده و هر بار هم از سوی افراد متهم به تشکیل باند اصفهانی در فدراسیون فوتبال تکذیب شده است اما در عمل هر بار استقلال و پرسپولیس جان گرفته اند، به نوعی برای مقابله با تیم های اصفهانی خلع سلاح می شوند تا نتوانند در شرایط معمول با این تیم ها تقابل داشته باشند.

بهر روی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی و گروه اصفهانی تصمیم سازان فوتبال کشور، خود را از هر اتهامی در این باره مبرا می دانند اما تاملی بر اتفاقات و تصمیم های گرفته شده تا حد زیادی این ادعاها را نقض می کند.