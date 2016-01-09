حجت‌الاسلام علی نعمت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نمایشگاه «عطر حضور» که ویژه بیست و چهارمین اجلاس سرا سری نماز برپا خواهد شد، ۳ گفتمان ویژه طلاب و روحانیون پیش‌بینی‌شده که در این گفتمان‌ها ابعاد نماز از جنبه‌های مختلف بررسی و برای مخاطبان تبیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور افزایش دامنه مخاطبانِ گفتمان‌های نماز، ۵ گفتمان هم برای شهرستان‌های استان پیش بینی شده است و برای دانش آموزان و نسل جوان هم گفتمان‌ های متعددی با موضوع اهمیت و جایگاه نماز، شیوه‌های جذب دانش آموزان به نماز، سبک زندگی انسان‌های موفق، نماز و مصونیت اجتماعی، تأثیر نماز در رشد و تعالی جوانان برگزار می‌شود.

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات بیست و چهارمین اجلاس سرا سری نماز گفت: صدا و سیمای مرکز قزوین ویژه‌برنامه‌ای با موضوع نماز در ایام برپایی نمایشگاه پیش بینی کرده که به صورت زنده و مستقیم از محل برپایی نمایشگاه از سیمای مرکز قزوین پخش خواهد شد.

وی افزود: ۹ موضوع در محور نماز شامل آثار نماز در سلامت اجتماعی، نماز و جوانان، آثار سبک شمردن نماز، نماز در اول وقت، شرکت در نماز جماعت مسجد، نماز و سلامت روانی فرد و خانواده، حضور قلب در نماز، شیوه جذب جوانان به مسجد و نماز، جایگاه نماز در مسیر بندگی و عبودیت و سیره پیامبر اعظم در اقامه نماز در گفتمانهای دیدنی مورد توجه است.

نعمت اللهی تصریح کرد: ۳۰ گفتمان در شهرستانها و ۱۰ گفتمان در مرکز استان پیش بینی شده که برای گروههای مختلف اجرا می شود.

وی اظهارداشت: چهار تن از اساتید برجسته حوزه نماز از قم و تعدادی هم از استان در این اجلاس به عنوان سخنران خواهند بود و گفتمان را اداره خواهند کرد.