بارش برف و باران در ایلام ادامه دارد

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف و باران از دیروز در تمامی نقاط استان ایلام آغاز شده و تا اواخر امروز نیز در استان ادامه دارد، هم اکنون نیز بارش ها شدت گرفته است.

وی بیان داشت:این موج بارشی در استان طی ۴۸ ساعت گذشته استقرار یافته و همه مناطق استان ایلام را تحت تاثیر قرار داده است.

وی اظهار کرد: بنا بر پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی استان ایلام روند بارش‌ها تا اواخر امروز ادامه خواهد داشت.

شیخ الملوکی عنوان کرد: در حال حاضر بارش‌ها در مناطق مختلف استان ایلام استمرار داشته و پس از آن دمای استان ایلام به طور محسوسی کاهش خواهد یافت؛ اوج این کاهش دما مربوط به دمای صبحگاهی خواهد بود.

در حال حاضر بارشها در مناطق شمالی استان به صورت برف و در مناطق گرمسیری و مرکزی ایلام این نزولات آسمانی به شکل باران خودنمایی کرده است.