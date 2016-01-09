رسالت اصلی آموزش و پرورش، ارتقاء سطح عقلانیت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش به همراه جمعی از معاونان خود با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء باآیت الله جوادی آملی دیدار كرد.

در این دیدار آیت الله جوادی آملی در سخنانی معلمان را قطب فرهنگی جامعه دانست و اظهار داشت: معلمان دو رسالت عمده بر عهده دارند؛ یكی رسالت آموزش و پرورشی و شغلی و سازمانی آنهاست که بابت آن حقوق دریافت می کنند اما یک رسالت بسیار مهمتر نیز بر عهده دارند که غالباً از آن غافل هستند و آن این است که باید بدانند آنها قطب فرهنگی جامعه هستند لذا نباید نسبت به علم آموزی و افزایش دانش خود بی اعتنا باشند و هر روز باید به دنبال علم افزایی باشند.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: معلمی نباید به معنای تکرار مکررات باشد؛ یعنی درسی را که سال پیش تدریس کرده است، باز در سال جدید همان را تدریس کند؛ این عمر فروشی رایگان است و با تکامل فکری و معنویی انسان در تضاد می باشد.

وی با بیان این مطلب که «معلمان باید هر روز سطح بالاتری از دانش را کسب کنند» بیان داشت: رسالت اصلی قطب های فرهنگی جامعه یعنی حوزه، دانشگاه و آموزش و پرورش، ارتقاء سطح عقلانیت و هدایت جامعه در مسیر درست پیشرفت و توسعه است. معلمان نباید خود را فقط متعلق به دانش آموزان بدانند بلکه معلمان باید مشکلات روز جامعه را حل کنند، و برای این مهم لازم است معلمان جلسات علمی منسجم داشته باشند، مولف کتاب و نگارنده مقالات علمی و پژوهشی باشند و در حقیقت هر روز به دنبال علم و دانش بالاتر بروند.

آیت الله جوادی آملی با بیان این مطلب که انسان موجودی ابدی است و لذا باید به دنبال علم ابدی نیز باشد، رسالت معلمان را ترویج این نگرش در جامعه بیان کرد و گفت: معلمی نباید به معنای دلالی و درس فروشی در مقابل دریافت حقوق باشد بلکه معلم باید احساس کند که در قبال جامعه مسئولیت دارد و هدایت جامعه در دست آنهاست. ما به اندازه ای که جامعه را هدایت کردیم خود را به انبیاء نزدیک کرده ایم.

وی معلمین را از ارزشمندترین اقشار جامعه دانست و اظهار داشت: علمی که پیشرو نباشد و مشکلات روز و آینده جامعه را حل نکند علم نیست و در حد اطلاعات باقی می ماند اینکه خون شهید را با مرکب عالم سنجیده اند و نه با دانش عالم؛ یعنی علم باید به تولیدات فرهنگی و مکتوبات تبدیل شود.

وی ادامه داد: رسالت آموزش پرورش نجات جامعه است و باید عقلانیت را در جامعه بالا ببرند و از همین طریق است که می توانند مشکلات و معضلات اجتماعی همچون اعتیاد را در جامعه ریشه کن کنند، و این نیازمند این است که معلمان دانش خود را با نیاز های جامعه هماهنگ کنند.

در ابتدای این دیدار علی اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش در گزارشی از اقدامات صورت گرفته، با بیان اینکه به لحاظ کمی شرایط قابل قبولی داریم گفت:راهبرد آموزش و پرورش ارتقاء کیفی آموزش و پرورش است که در این راستا بحمدالله سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش که مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و سند اجرایی آن نیز تدوین گردیده و دولت مصصم به اجرای آن است.

وی در خصوص همکاری های علمی و فرهنگی حوزه های علمیه و آموزش و پرورش اظهار داشت:دفتر همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش بیش از پیش فعال شده است و اقدامات خوبی در این مدت صورت گرفته مانند حضور روحانیون در مدارس به عنوان مربی، مشاور و امام جماعت که باید این اقدامات توسعه بیشتری پیدا کند.