امیدواری تازه برای درمان شایع ترین سرطان مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، از «گلیوبلستوما مولتی فرم» به عنوان شایع ترین سرطان مغز یاد می کنند که همه ساله شمار زیادی را قربانی می کند. فردی که مبتلا به این تومور است معمولا از زمان تشخیص حدود ۱۵ ماه زنده می ماند. از این رو دانشمندان همواره در تلاش بوده اند تا شیوه هایی مؤثر برای درمان این سرطان ارایه کنند.

دانشمندان انستیتو سالک آمریکا در اقدامی جالب توجه موفق به کشف این موضوع شده اند که این سلولهای سرطانی چگونه می توانند با سرعتی خیره کننده تکثیر شوند. آنها همچنین شیوه ای را برای تبدیل کردن فرآیند رشد سریع این تومورها به هدف درمانهای مؤثر ارایه کرده اند.

ایندر ورما از دانشمندان آزمایشگاه ژنتیک انستیتو سالک و محقق اصلی این پروژه که نتایج آن در نشریه Science Advances منتشر شده می گوید: گلیوبلستوما مولتی فرم بیماری محسوب می شود که عملا شیوه درمانی برای آن ارایه نشده است. کاملا روشن است که حتی اگر در جریان عمل جراحی ۹۹.۹۹ درصد از تومور گلیوبلستوما مولتی فرم از سیستم عصبی بیمار خارج شود اما خیلی زود شاهد تکثیر سلولها و شکل گیری تومور خواهیم بود.

این دانشمند و همکارانش برای درک هر چه بهتر مکانیسم تکثیر سریع این سلولها بر روی فاکتور transcription موسوم به kB متمرکز شده اند. به طور کلی یک فاکتور transcription پروتئینی است که به DNA متصل شده و سرنوشت بیان ژن (gene expression) دسته به خصوصی از ژنها را تعیین می کند. فاکتورهای شناخته شده مختلف می توانند فعالیت kB در سلول را تشدید کنند که از آن جمله می توان به پرتوهای یونیزه کننده، نور ماورای بنفش و آسیبهای وارد آمده به DNA اشاره کرد.

در بررسی های اخیر این دانشمندان آزمایشات مختلفی انجام شده تا مشخص شود فاکتور kB چگونه شرایط لازم برای تکثیر سریع سلولهای سرطانی گلیوبلستوما مولتی فرم را فراهم می کند.