مجلس عملکرد وزارت کشور در حفاظت از سفارت عربستان را بررسی می کند

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام عربستان در به شهادت رساندن آیتالله باقرالنمر گفت: بدون تردید خون به ناحق ریخته این شهید مظلوم به جوشش در میاید و به سرعت گریبان سیاستمداران آل سعود را خواهد گرفت و پایههای ظلم و جور آنها را به لرزه در خواهد آورد.
نماینده مردم همدان در مجلس اظهار داشت: این حرکت ناجوانمردانه بیش از هر چیز دیگری بیانگر ناکامی حکام خودفروخته آل سعود در مقابله با مبارزات مردم مسلمان کشورهای اسلامی همچون یمن، سوریه، لبنان و عراق بوده و نشان از تزلزل هرچه بیشتر ارکان حکومت نامشروع آنهاست .
خجسته با اشاره به حوادث چند شب گذشته در برابر سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد تاکید کرد: اقتدار نظام اقتضا میکند که در حراست از قانون و تامین امنیت نمایندگیهایی که در کشور حضور دارند به صورت جدی حضور پیدا کنیم. وزارت کشور باید این گونه مسایل را رصد کند و با پیشبینیهای دقیق و درست و انجام اقدامات مناسب از بروز این گونه مسایل به صورت جدی جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون شوره های مجلس با تاکید بر اینکه نباید در این گونه مسائل احساسی و غیره منطقی عمل شود، تاکید کرد: اتفاق افتاده درست نبوده و با قواعد بینالمللی نیز سازگار نیست. نباید کشوری را که ظلم کرده بود و همچون کاری را با نوجوانان ما انجام و بعد با بیتدبیری در انجام مراسم حج باعث شهادت تعدادی زیادی از حاجیان ما شده بود، یکمرتبه با یکسری اقدامات غیره منطقی و احساسی به سمت مظلومنمایی برده میشد.
خجسته با بیان اینکه این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: با توجه به اهمیت این امر به زودی این اقدام در کمیسیون های امنیت ملی، شوراها و امور داخلی کشور با حضور نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی و وزارت کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با اشاره به این که آل سعود ماهها به دنباله چنین بهانه ای برای ایجاد موج رسانه ای در جهان و چهره پردازی دروغین از ایران بود، گفت: بعید نیست که با پیش بینی های قبلی مبنی بر اعتراضات بعد از اعدام شیخ نمر تمامی این اتفاقات با برنامه ریزی و دسیسه ای از پیش تعیین شده،انجام شده باشد .
به گزارش مهر پیش از این رئیس جمهور در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد شد.
وزیر کشور که ریاست شورای امنیت کشور را نیز بر عهده دارد ضمن ابلاغ دستور تشکیل کارگروه ۴ جانبه پیگیری حادثه تعرض به سفارت عربستان در تهران، برای بررسی همه جانبه این موضوع و اعلام نتیجه، حداکثر دو هفته مهلت تعیین کرد.
نظر شما