به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی کلوب نوشت: بر اساس نتایج اندازه‌گیری‌های انجام شده و اعلام نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران در سال جاری، موردی مبنی بر غیر استاندارد بودن حدود پرتوگیری آنتن‌های تلفن همراه گزارش نشده و نتایج تمامی اندازه‌گیری‌ها از تشعشعات آنتنهای مخابراتی، پایین‌تر از حد مجاز بوده‌ است.

وی از الزام برای شناسنامه دار کردن دکل های مخابراتی در راستای نظارت هرچه بهتر بر تشعشعات آنتن‌ها و فرهنگ‌سازی در این زمینه خبر داد و تاکید کرد: این الزام تاکنون کاربردی شده است.

واعظی از طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی شبکه اندازه‌گیری شدت امواج مغناطیسی در بازه فرکانسی ۱۸GHZ- ۱MHZ در تمام مناطق تهران خبر داد که قرارداد فاز آزمایشی آن منعقد شده است و اضافه کرد: در این خصوص طراحی شبکه، مکان‌یابی سایت‌ها، تحویل و آزمایش بخش اول تجهیزات نیز انجام شده است.

به گزارش مهر، روز گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آخرین آمار شکایات مردمی از تشعشعات آنتن های موبایل را که مربوط به ۸ ماه ابتدایی سال ۹۴ است اعلام کرد که براساس آن تنها ۶ مورد از نتایج، برغم پایین تر بودن از میزان استاندارد و قابل قبول در کشور، نسبت به نتایج اندازه گیری دیگر سایتها بالاتر گزارش شد.

معاونت نظارت رگولاتوری، آمار شکایات دریافتی این معاونت در حوزه تشعشعات را نیز از ابتدای سال تاکنون ۳۴ مورد اعلام کرد که شکایات در حوزه تشعشعات آنتن‌های تلفن همراه، معادل ۶۲ درصد و در حوزه سازه و فاصله دکل های آنتن تلفن همراه، ۳۸ درصد بوده است. مطابق این آمار ثبت شده، شکایت از آنتن های شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به میزان ۲۰ مورد معادل ۵۹ درصد، شرکت رایتل به میزان ۱۲ مورد معادل ۳۵ درصد و شرکت ارتباطات مبین نت ۲ مورد معادل ۶ درصد شکایات را شامل شده اند.