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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

مشکلات زیست محیطی شهرک صنعتی اشتهارد بررسی می شود

مشکلات زیست محیطی شهرک صنعتی اشتهارد بررسی می شود

دفتر نمایندگی پژوهشگاه مواد و انرژی در شهرک صنعتی اشتهارد افتتاح می شود و مشکلات زیست محیطی این شهرک را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، با افتتاح نمایندگی پژوهشگاه مواد و انرژی در اشتهارد، ارائه خدمات فنی و مهندسی به صنایع مستقر در شهرک جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید در کارخانجات، صرفه جوئی در مصرف انرژی، افزایش بهره ­وری، تولید محصولات جدید و به روز رسانی فناوری های تولید و اتوماسیون خطوط تولید  و خدمات دیگر ارائه  می شود.

همچنین بررسی مشکلات زیست محیطی صنایع مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد شامل آلاینده های آب و هوا و ایجاد و بهبود سامانه های تصفیه فاضلاب کارخانجات و شهرک های صنعتی و کاهش آلایندگی واحدهای تولیدی تا حد مجاز از جمله فعالیت هایی است که در این دفتر انجام خواهد شد.

از سوی دیگر برگزاری کنفرانس و همایش های مشترک آموزشی و پژوهشی به منظور افزایش و به روز رسانی دانش و تخصص مدیران و مسئولین بخش های مختلف صنعتی و ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنایع مختلف با ایجاد نمایندگی دفتر پذیرش آنالیز برای حدود ۲۰۰ ردیف آزمون و خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی شامل ( ثبت درخواست، تحویل نمونه، ارائه نتیجه و انجام امور مالی) از دیگر اقدامات این نمایندگی در اشتهارد خواهد بود.

کد مطلب 3020160

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