«کابوس دلقک» تعبیر شد/ اقتباس از رمان هاینریش بُل

مهدی موسی‌خوانی طراح و کارگردان نمایش «کابوس دلقک» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «کابوس دلقک» برداشتی آزاد از رمان «عقاید یک دلقک» نوشته هاینریش بل است که اجرای خود را از ۶ دی ماه در کارگاه دکور رودکی آغاز کرده است.

وی درباره چگونگی این اقتباس بیان کرد: اقتباس از این رمان به سال ها قبل و زمانی که من در نمایش «سمفونی ناکوک» به کارگردانی آتیلا پسیانی بازی می کردم، بازمی گردد. آن زمان بود که من این کتاب را خواندم و احساس همذات پنداری زیادی با شخصیت اول رمان یعنی هانس دلقک کردم. همان زمان پلات اجرایی نمایش را بر اساس رمان نوشتم اما نمایشی که در حال حاضر روی صحنه است تفاوت زیادی با نوشته چند سال قبل من دارد.

موسی خوانی ادامه داد: با همراهی چند تن از دوستانم از سال ۹۰ گروه هنرهای اجرایی آرتمیا را در حوزه تئاتر تجربی و اکسپریمنتال راه اندازی کرده ایم که در دوره دوم برنامه هایی که مدنظر قرار دادیم از ایده تا اجرای یک نمایش را بر مبنای برداشت و اقتباس قرار دادیم. در همین راستا برای آماده سازی این اثر نمایشی ۴ ماه روزی چند ساعت را به تمرین این نمایش اختصاص دادیم که کار در بین تمرینات شکل گرفت و تبدیل به متن اجرایی شد. این اجرا براساس نظرات تادئوش کانتور شکل اجرایی گرفته است. کانتور بر ماهیت بصری نمایش بیشتر تاکید دارد و از نظر او نمایش بیشتر دیدنی است تا شنیدنی.

این کارگردان تئاتر درباره تصویری بودن نمایش بیان کرد: در حقیقت در اجرای این اثر نمایشی ما تلاش کردیم که همچون مَثَل «کم گوی و گزیده گوی چون در» عمل کنیم. تا جایی که امکان داشته دیالوگ ها را کمتر کرده و به شکل استیلیزه و مختصر مورد استفاده قرار دادیم اما در عوض نمایش از لحاظ تصویری غنی است. ما فرض را بر این گرفتیم که مخاطب رمان را خوانده و بعد به دیدن نمایش آمده است اما اگر مخاطبی رمان را هم نخوانده باشد به دیدن یک اثر مستقل می نشیند و بعد از اجرا به خواندن کتاب ترغیب خواهد شد.

وی درباره چگونگی برداشت از این رمان گفت: اقتباس کردن از یک اثر روی خط مرز حرکت کردن است چون هرکس ممکن است برداشت متفاوتی از یک اثر داشته باشد. من نیز بعد از چندین بار خواندن «عقاید یک دلقک» برداشت خودم را از داستان داشتم و قسمت هایی از قصه را در اجرای نمایش پررنگ کرده ام که ممکن است در رمان زیاد پررنگ نباشند اما تاثیر زیادی در روند داستان دارند و به نوعی ستون اثر هستند.

موسی‌خوانی درباره شیوه اجرایی و فضاسازی نمایش عنوان کرد: در اجرای نمایش «کابوس دلقک» هم از نمادها و نشانه های تئاتر فیزیکال هم موزیکال و هم تئاتر تکنیکال بهره برده شده است. حتی می توان گفت این نمایش اثری رادیکال نیز است به این مفهوم که نمایش در یک سالن معمول اجرا نمی رود. البته ما بدمان نمی آمد که یک سالن حرفه ای برای اجرا اثر در اختیار داشته باشیم اما زمانی که شرایط فراهم نشد کارگاه دکور رودکی را با هزینه شخصی تبدیل به سالن نمایش کردیم چون معتقدیم هر فضایی را می شود تبدیل به فضای نمایش کرد. زمانی که مخاطب در یک فضای غیر متعارف تئاتری قرار می گیرد نوع ارتباطش با اثر نیز غیر متعارف تر می شود. ما نیز امیدواریم این اثر نمایشی بتواند ارتباط مناسبی با مخاطبان خود برقرار کند.

وی در پایان صحبت هایش اضافه کرد: همین مخاطب اندکی هم که تا امروز به دیدن نمایش ما آمده از دیدن کار لذت برده است و حتی در روزهای بعد می بینیم با تعدادی از دوستانش دوباره به دیدن نمایش می آید که برای ما جای خوشحالی و دلگرمی دارد. ما گروه جوانی هستیم که بدون استفاده از تبلیغات و بازیگران چهره به معنای واقعی تلاش داریم که نمایشی را به صحنه بیاوریم که در آن مخاطب دچار کاتارسیس شود.

نمایش «کابوس دلقک» تا آخر دی ماه هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در کارگاه دکور رودکی روی صحنه می رود. امیرعلی نیازی، آیدا صدری، شقایق باقری، نگین بصیری، ریحانه طاهر وردی، سپیده طاری، محمد غضنفری، مجتبی فلاحی، فرشید شایسته، سارا مرادی و مهدی موسی خانی، پیمانه سیقلان، فرزاد برهمن و بیتا نجاتی بازیگران این اثر نمایشی هستند.