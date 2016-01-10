۹ ورزشکار دوپینگی ایران معرفی شدند/ ۲۸ سال محرومیت برای متخلفان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، براساس گزارش قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) ، حسن شاهینی از فدراسیون بوکس به خاطر استفاده از ماده ممنوعه متاندینون به مدت ۴ سال از حضور در میادین ورزشی محروم شد.

از فدراسیون هندبال نیز رضا قاسمیان به خاطر استفاده از استانوزولول به مدت ۴ سال ، رحمان شرفی به دلیل مصرف کلنبوترول به مدت ۴ سال و وحید اینانلویی به خاطر استفاده از داروی کلومیفن و تاموکسیفن به مدت ۲ سال با حکم دادرسی امکان حضور در میادین ورزشی را از دست دادند .

همچنین صمد قبادی الوار از فدراسیون فوتبال به مدت ۲ سال به خاطر استفاده از متادون و سپهر ساعتچی از فدراسیون قایقرانی به خاطر استفاده از کلومیفن به مدت ۴ سال از شرکت در هر مسابقه ورزشی محروم شده اند.

بر پایه این گزارش و به نقل از رامین طباطبایی، سینا محمدی از فدراسیون دوومیدانی و امیر گلریز از فدراسیون والیبال هر دو به خاطر مصرف استانوزولول هریک به مدت ۴ سال امکان حضور در میادین ورزشی را از دست دادند .

قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران همچنین درباره فعالیت این ستاد در سال ۲۰۱۵ و حجم نمونه ها گفت : در سال میلادی گذشته ۱۱۲۷ نمونه گرفته شده که ۳۶ مورد ان مثبت بود در ضمن نادوی ایران در این مدت ۲۹۵ ماموریت داشته که ۱۴۴ مورد ان در شهرستانها بوده است.