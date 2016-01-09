تیم تیراندازی بانوان اهواز تیم آذربایجان غربی را شکست داد

سید سالار محمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مسابقات هفته ششم لیگ دسته یک تیراندازی بانوان کشور که در سالن تیراندازی ۸۰ خطه آزادی تهران برگزار شد، تیم بانوان اهوازی به پیروزی در مقابل تیم آذربایجان غربی دست یافت.

وی افزود: تیم تیراندازی بانوان اهواز موفق به کسب یک برد در بخش تپانچه و یک برد در بخش تفنگ بادی شدند.

رئیس هیئت تیراندازی خوزستان عنوان کرد: اعضای تیم تفنگ بادی اهواز را فروغ هدایت، زهرا جمشیدی و پریسا افشین فر تشکیل می‌دادند.

محمدنیا ادامه داد: مریم طهرانی، مریم هرمزی، نغمه مقیم دهکردی و سپیده نوربخش هم اعضای تیم تپانچه بانوان اهواز در این مسابقات هستند.