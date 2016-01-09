  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

رئیس هیئت تیراندازی خوزستان:

تیم تیراندازی بانوان اهواز تیم آذربایجان غربی را شکست داد

تیم تیراندازی بانوان اهواز تیم آذربایجان غربی را شکست داد

اهواز - رئیس هیئت تیراندازی خوزستان از باخت تیم تیراندازی آذربایجان غربی در مقابل تیم بانوان اهواز در لیگ دسته یک کشور خبر داد.

سید سالار محمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مسابقات هفته ششم لیگ دسته یک تیراندازی بانوان کشور که در سالن تیراندازی ۸۰ خطه آزادی تهران برگزار شد، تیم بانوان اهوازی به پیروزی در مقابل تیم آذربایجان غربی دست یافت.

وی افزود: تیم تیراندازی بانوان اهواز موفق به کسب یک برد در بخش تپانچه و یک برد در بخش تفنگ بادی شدند.

رئیس هیئت تیراندازی خوزستان عنوان کرد: اعضای تیم تفنگ بادی اهواز را فروغ هدایت، زهرا جمشیدی و پریسا افشین فر تشکیل می‌دادند.

محمدنیا ادامه داد: مریم طهرانی، مریم هرمزی، نغمه مقیم دهکردی و سپیده نوربخش هم اعضای تیم تپانچه بانوان اهواز در این مسابقات هستند.

کد مطلب 3020172

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها