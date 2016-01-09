کیمیا علیزاده در گفتگو با مهر، اظهار کرد: متاسفانه در سال جاری موفق به کسب سهمیه المپیک در مسابقات گزینشی نشدم و مصدومیتی که برایم ایجاد شد من را از هدفی که داشتم دور کرد.

وی افزود: خوشبختانه مدتی است به شرایط خوب گذشته بازگشته ام و این روزها به شکل منظم و مداوم تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی تیم ملی پیگیری می کنم.

علیزاده به کم و کیف مسابقات قاره ای اشاره کرد و گفت: این مسابقات فروردین ماه سال آینده برگزار می شود و با توجه به حضور مستقیم نفرات اول و دوم هر وزن در المپیک امیدوارم بتوانم کسب سهمیه کنم و یکی از نمایندگان ایران در معتبرترین رویداد ورزشی جهان باشم.

دارنده مدال طلای المپیک نوجوانان جهان با تاکید براینکه در آخرین فرصت باقیمانده برای رسیدن به المپیک هیچ حریفی را دست کم نمی گیرد گفت: همه مدعیان حضور در المپیک در مسابقات قاره ای حاضر می شوند و از انگیزه بالایی هم برخوردارند بنابراین مجال و فرصتی برای سهل انگاری و اشتباه نیست و باید با تمرکز کامل به مصاف حریفان رفت.

وی به شرایط دیگر ملی پوش بانوی البرزی تکواندو اشاره کرد و گفت: اکرم خدابنده نیز در کنار من در این مسابقات گزینشی حاضر خواهد بود و امیدوارم او نیز بتواند کسب سهمیه کند و در کنار هم راهی مسابقات المپیک برزیل شویم.

علیزاده در پایان افزود: پیش از این در ۴ رویداد مهم توانسته ام مدال آوری کنم و انگیزه زیادی دارم تا با حضور در المپیک مدال ارزشمند و معتبر این مسابقات را هم از آن خود کنم.