رقابتهای اسکی صحرانوردی هم لغو شد/ استقبال تنها ۴ نفر از مسابقات!

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که قرار بود باتوجه به تقویم فدراسیون اسکی که سال گذشته (۱۳۹۳) تدوین شده است، در تاریخهای ۱۹ و ۲۰ دیماه در رشته ۱۰ و ۱۵ کیلومتر پاتیناژ صحرانوردی و ۳ و ۴ بهمن ماه در رشته سرعتی کلاسیک صحرانوردی، دو رقابت بینالمللی فیز در ایران برگزار شود، اما این دو مسابقه لغو شد.
دلیل لغو شدن این مسابقات کمبود ورزشکار رشته صحرانوردی در کشور است. در همین راستا مطابق فراخوان قبلی فدراسیون اسکی در جهت اخذ کد فیز، تنها ۴ ورزشکار برای این امر اقدام کردند که این تعداد بر اساس قوانین جاری فدراسیون جهانی اسکی جهت برگزاری رقابت بینالمللی کافی نیست. به همین دلیل دو رقابت فوق الذکر در ایران برگزار نخواهد شد.
با توجه به استقبال کم اسکی بازان برای حضور در رقابتهای صحرانوردی و بر اساس قوانین فدراسیون جهانی اسکی، این مسابقات هم برگزار نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که قرار بود باتوجه به تقویم فدراسیون اسکی که سال گذشته (۱۳۹۳) تدوین شده است، در تاریخهای ۱۹ و ۲۰ دیماه در رشته ۱۰ و ۱۵ کیلومتر پاتیناژ صحرانوردی و ۳ و ۴ بهمن ماه در رشته سرعتی کلاسیک صحرانوردی، دو رقابت بینالمللی فیز در ایران برگزار شود، اما این دو مسابقه لغو شد.
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