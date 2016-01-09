رقابتهای اسکی صحرانوردی هم لغو شد/ استقبال تنها ۴ نفر از مسابقات!

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که قرار بود باتوجه به تقویم فدراسیون اسکی که سال گذشته (۱۳۹۳) تدوین شده است، در تاریخ‎های ۱۹ و ۲۰ دی‎ماه در رشته ۱۰ و ۱۵ کیلومتر پاتیناژ صحرانوردی و ۳ و ۴ بهمن ماه در رشته سرعتی کلاسیک صحرانوردی، دو رقابت بین‎المللی فیز در ایران برگزار شود، اما این دو مسابقه لغو شد.



دلیل لغو شدن این مسابقات کمبود ورزشکار رشته صحرانوردی در کشور است. در همین راستا مطابق فراخوان قبلی فدراسیون اسکی در جهت اخذ کد فیز، تنها ۴ ورزشکار برای این امر اقدام کردند که این تعداد بر اساس قوانین جاری فدراسیون جهانی اسکی جهت برگزاری رقابت بین‎المللی کافی نیست. به همین دلیل دو رقابت فوق الذکر در ایران برگزار نخواهد شد.