شب شعر «رسول مهربانی» در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد پیامبر نور و رحمت، حضرت محمد(ص) و میلاد امام صادق(ع) و هفته وحدت، «شب شعر رسول مهربانی» به همت معاونت فرهنگی و پژوهشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شامگاه جمعه در سالن همایش شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد.

این جشنواره پیرامون موضوعات پیامبر اعظم وجه اشتراک و اتحاد همه فرق اسلامی، پیامبر مهربانی اخوت و استقامت، مقاومت و بیداری اسلامی، پیامبر مهربانی؛ امت واحده و اتحاد شیعه و سنی، پیامبر مهربانی و نفی خشونت و تکفیر و پیامبر مهربانی و گذر از بحرانهای معاصر برگزار و در این مراسم، از پیشکسوتان و برترین‌های شعر نبوی تجلیل شد.

در این مراسم که شاعران برجسته‌ای از جمله علی موسوی گرمارودی و محمد علی مجاهدی حضور داشتند، تعدادی از شاعران سنی و شیعه از شهرهای مختلف کشور به شعرخوانی پرداختند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با خیرمقدم گویی به شاعرانی که در ین مراسم حضور یافتند اظهار داشت: هدف از برگزاری چنین نشست‌های شعری را در واقع نشان دادن چهره رحمانی و مهربانی‌های پیامبر اکرم (ص) در قالب شعر دانست.

وی بیان داشت: متاسفانه در دنیای امروز دشمنان اسلام جنایاتی را به نام دین و پیامبر (ص) مرتکب می‌شوند و از این طریق به دنبال خدشه وارد کردن بر چهره اسلام است.

وی ادامه داد: شاعران می‌توانند چهره مهربان و واقعی پیامبر اکرم (ص) که اسوه‌ای اخلاق برای همگان هستند را در شعرهای خود به دیگران منعکس کنند.

معاون فرهنگی مجمع تقریب مذاهب اسلامی نیز با بیان اینکه یکی از جلوه‌های وحدت اسلامی جمع شدن شیعه و سنی در این جلسه جهت شعرخوانی برای رسول الله(ص) است افزود: اسلام به ما دستور می‌دهد که بر روی مشترکان وحدت داشته باشیم و اگر غیر از این رفتار کنیم در واقع خلاف قرآن و معارف اهل بیت عصمت و طهارت عمل کرده‌ایم.

حجت الاسلام صادق گلزاده تصریح کرد: اینکه امروز مسلمانان با یکدیگر وحدت نداشته باشند و تفرقه در بین امت اسلامی باشد خواست دشمنان اسلام است.

وی با بیان اینکه متأسفانه امروز در دنیا شاهد مسلمان کشی هستیم، افزود: انسان‌های برجسته‌ای همانند شیخ زکزاکی و شیخ نمر از فرزندان برومند امت اسلام هستند و کشورهایی چون سوریه، لبنان، یمن، فلسطین، عراق و نیجریه جزو سرزمین اسلامی قرار دارند ولی متأسفانه دشمنان اسلام و خودباخته‌هایی در دنیای اسلام به دنبال از بین بردن مسلمین و تفرقه در بین امت اسلام هستند.