نیاز داری بُخور نیاز نداری بِخر!

مجله مهر- شراره داودی: بعضی کافهها یا غذاخوریها هستند که شما میتوانید پول دو ظرف را بپردازید، اما فقط یک ظرف را تحویل بگیرید و به جای ظرفی که نخوردهاید، کاغذی را روی دیوار برای کسانی که توانایی مالی برای تهیه آنها را ندارند، بگذارید.
«پولش به حساب من»
از این دست کافهها و رستورانها زیاد میتوان پیدا کرد، اما این بار ۴ دختر دور یکدیگر جمع شدهاند و کافی شاپ «اتاق ۵» را در لستر راه انداختهاند و در آن برای کسانیکه توانایی پرداخت هزینه نوشیدنی یا خوردنی خود را ندارند، شرایطی را برای این افراد به وجود آوردهاند که بتوانند با تهیه ژتونی که خودشان پول آن را نپرداختهاند، از نوشیدنیها و خوردنیهای این کافه استفاده کنند.
واجدا یوسف صاحب اصلی کافه به همراه فاطیما، عایشه و ناتالیا این برنامه را پیش میبرند و به گفته خودشان وقتی میفهمند چنین مکانهایی در امریکا وجود دارد، به سرشان میزند که چنین کسب و کاری را راه بیندازند.
خودشان از این کسب و کار و کمکی که برای بیخانمانها به وجود آوردهاند، ابراز خوشحالی میکنند. واجدا میگوید: اداره کردن این کافه را هر چهارنفری بر عهده گرفتهاند و ساعتهای کاری را تقسیم کردهاند. همچنین آنها تجربهای در اداره کردن چنین فضایی نداشتهاند، اما از پس آن برآمدهاند.
او ادامه میدهد: ما تلاش کردیم مکانی را به وجود بیاوریم که زنها و مردها بتوانند برای رهایی از فضای کاری و شلوغ بیرون به آن بیاند و از دورهمیهای خانودگی و دوستانه لذت ببرند.
مهمانی برای کودکان بیسرپرست
محمد رضا هدایتی، بازیگر و خواننده ایرانی که چندی پیش رستورانی را در تهران راه انداخته بود، در آن این امکان را قرار داده بود که وقتی کسی سفارشی در رستورانش میدهد، میتواند یک سفارش هم برای خیریه بدهد و در این صورت هم در کار خیری شرکت کرده و هم خودش ۲۰ درصد هم تخفیف گرفته است.
بعد از این، هر وقت که مبلغ فیشهای خیریه به یک میلیون تومان برسد، جمعی از بچههای بیسرپرست یا بدسرپرست را به رستوران دعوت میکنند. اتفاقی که چند هفته قبل به نتیجه رسید و گروهی از این بچهها ناهار مهمان محمد رضا هدایتی و رستورانش بودند. البته هدایتی که قول این کار را در برنامه خندوانه داده بود، دوربین برنامه هم آنها را همراهی میکرد. خودش میگوید اینکار با کمکهای مردم انجام شده و امیدوارم در همه رستورانهای شهر این حرکت ادامه داشته باشد.
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