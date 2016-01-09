ضرغام صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی و بررسی سئوالات از وزیر اقتصاد و وزیر آموزش و پرورش در مجلس گفت: ایرج عبدی نماینده خرم آباد، نادر قاضی پور نماینده ارومیه و علیرضا محجوب نماینده تهران در سئوال از وزیر اقتصاد خواستار ارائه توضیحات در مورد علت عدم اجرای بند «پ» ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها هستند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: این ماده در مورد لزوم حذف سه دهک پر درآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی است.

وی همچنین در مورد سئوال حلیمه عالی نماینده مردم زابل از وزیر آموزش و پرورش گفت: این سئوال نیز در مورد انتصابات سیاسی و جنجالی وزارت آموزش و پرورش است.

به گزارش مهر، وزیر آموزش و پرورش در حالی هفته جاری برای پاسخ به سئوال نماینده زابل در مجلس حضور می یابد که دو هفته پیش و قبل از تعطیلات مجلس سومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

موسوی نژاد پیش از این برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش امضا جمع می کرد که بالاخره پیگیری هایش موجب کارت زرد به فانی شد. در صورتی که فانی چهارمین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کند اولین وزیر ۴ کارته دولت خواهد بود.

البته طیب نیا وزیر اقتصاد نیز ۳ کارت زرد از مجلس دریافت کرده است. آخرین کارت زرد وی در پی سئوال مهرداد بذرپاش نماینده تهران در مورد افزایش مالیات اصناف صادر شد و به نظر می رسد طیب نیا و فانی رقابت تنگاتنگی برای عدم دریافت چهارمین کارت زرد از مجلس داشته باشند.