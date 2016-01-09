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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴

نماینده شیراز به مهر خبر داد؛

یارانه‌های نقدی، طیب نیا و سیاسی‌کاری، فانی را به مجلس کشاند

یارانه‌های نقدی، طیب نیا و سیاسی‌کاری، فانی را به مجلس کشاند

عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عدم حذف سه دهک پر در آمد جامعه از دریافت یارانه نقدی مورد سئوال سه نماینده از وزیر اقتصاد قرار گرفته است.

ضرغام صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی و بررسی سئوالات از وزیر اقتصاد و وزیر آموزش و پرورش در مجلس گفت: ایرج عبدی نماینده خرم آباد، نادر قاضی پور نماینده ارومیه و علیرضا محجوب نماینده تهران در سئوال از وزیر اقتصاد خواستار ارائه توضیحات در مورد علت عدم اجرای بند «پ» ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها هستند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: این ماده در مورد لزوم حذف سه دهک پر درآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی است.

وی همچنین در مورد سئوال حلیمه عالی نماینده مردم زابل از وزیر آموزش و پرورش گفت: این سئوال نیز در مورد انتصابات سیاسی و جنجالی وزارت آموزش و پرورش است.

به گزارش مهر، وزیر آموزش و پرورش در حالی هفته جاری برای پاسخ به سئوال نماینده زابل در مجلس حضور می یابد که دو هفته پیش و قبل از تعطیلات مجلس سومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

موسوی نژاد پیش از این برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش امضا جمع می کرد که بالاخره پیگیری هایش موجب کارت زرد به فانی شد. در صورتی که فانی چهارمین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کند اولین وزیر ۴ کارته دولت خواهد بود.

البته طیب نیا وزیر اقتصاد نیز ۳ کارت زرد از مجلس دریافت کرده است. آخرین کارت زرد وی در پی سئوال مهرداد بذرپاش نماینده تهران در مورد افزایش مالیات اصناف صادر شد و به نظر می رسد طیب نیا و فانی رقابت تنگاتنگی برای عدم دریافت چهارمین کارت زرد از مجلس داشته باشند.

کد مطلب 3020200

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